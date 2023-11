11.11: com caixas por a partir de US$ 40, veja as promoções da Tronsmart para a data

Como já é tradicional, a partir de 11 de novembro, a AliExpress realiza o festival 11.11, com diversas promoções em eletrônicos. Por conta disso, a Tronsmart preparou algumas ofertas para os consumidores brasileiros (caso queira ver as impressões do 33Giga sobre os produtos da companhia, acesse este link).

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Entre os destaques da Tronsmart, há caixas de som à prova d´água e com aqueles show de luzes que, provavelmente, só eles gostam. A página especial da companhia na AliExpress é https://tronsmart.aliexpress.com/store/1101990555. A seguir, confira algumas promoções (os preços estão em dólar).

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A Bang integra a tecnologia TuneConn, permitindo uma sinfonia de som sincronizado através de mais de 100 alto-falantes. È indicada para locais espaçosos ou para criar um ambiente sonoro imersivo.

O alto-falante tem show de luzes que respondem ao ritmo do que está tocando. O modelo também pode ser operado pelo aplicativo da empresa.

Com resistência à água IPX6 e até 15 horas de reprodução contínua, a música continua tocando enquanto sua festa durar. Custa US$ 86,52 – com desconto de 25% no Aliexpress.

A Tronsmart Bang SE é à prova d’água, com certificação IPX6. Por ser portátil, tem uma alça conveniente e removível – indicada para viagens.

Com até 24 horas de reprodução e a capacidade de conectar dois alto-falantes Bang SE, oferece um dia inteiro de som estéreo de alta qualidade. O preço final é de US$ 51,29 – com desconto de 43% no AliExpress.

Com áudio em 360°, a T7 tem sistema de som abrangente com dois tweeters e um woofer, criando uma experiência de áudio imersiva.

É possível personalizar suas preferências de som usando o aplicativo Tronsmart, permitindo que você ajuste os modos de equalização. Por meio dele, pode-se alternar entre quatro modos de LED.

Com classificação de proteção IPX7 contra água, o Tronsmart T7 é indicada para festas na piscina ou passeios na praia. Preço: menos de US$ 40 no Aliexpress.

O alto-falante Halo 100 Karaoke tem 60W e utiliza um sistema de som de 3 vias, criando graves profundos e agudos cristalinos.

O alto-falante tem ainda efeitos visuais, oferecendo efeitos de iluminação variados e sincronizados com as batidas. Tem reprodução de 18 horas.

Oferece capacidade de emparelhamento estéreo e personalização de som, tudo controlado pelo aplicativo da empresa. A Tronsmart está oferecendo 40% de desconto para o Halo 100 – o preço final é de US$ 81,69 no Aliexpress.

O Tronsmart Halo 200 tem 120W e um sistema de som de 3 vias. É possível sincronizar o áudio em mais de 100 alto-falantes. Os modos de iluminação são personalizáveis por meio do aplicativo.

Com recursos adicionais, pode-se citar o emparelhamento estéreo e entradas para microfones e guitarras. Há um desconto de 21% no AliExpress.