EUA lançam ataque contra instalação na Síria, após ataques de milícias apoiadas pelo Irã

Os EUA lançaram um ataque aéreo contra uma instalação no leste da Síria usada por milícias apoiadas pelo Irã, em retaliação ao que tem sido um número crescente de ataques a bases que abrigam tropas americanas na região nas últimas semanas, disse o Pentágono.

O ataque de quarta-feira, 8, por dois caças F-15 dos EUA ocorreu em uma instalação de armazenamento de armas ligada à Guarda Revolucionária do Irã. "O presidente não tem maior prioridade do que a segurança do pessoal dos EUA e dirigiu a ação de hoje para deixar claro que os Estados Unidos defenderão a si próprios, ao seu pessoal e aos seus interesses", disse o secretário da Defesa, Lloyd Austin, num comunicado.

Esta é a segunda vez em menos de duas semanas que os EUA bombardeiam instalações usadas por grupos militantes, muitos deles operando sob o guarda-chuva da Resistência Islâmica do Iraque, que autoridades dos EUA dizem ter realizado pelo menos 40 ataques desse tipo desde 17 de outubro, quando uma forte explosão abalou um hospital de Gaza, matando centenas de pessoas e desencadeando protestos em vários países muçulmanos.