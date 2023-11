Obituário - 9 de novembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Yukiko Yoshikawa, 85. Natural do Japão. Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Matias dos Santos, 83. Natural de Feira Grande (Alagoas). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alvacy Lopes Ferreira, 80. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Centro de Santo André. Dia 4. Memorial Planalto.

Pedro Gardesani Júnior, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Sato André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Aparecida Ferreira Santos, 76. Natural de Monte Santo de Minas (MG). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Célia de Souza, 71. Natural de Itaíba (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arie Denis Sangiuliano, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Professor. Dia 4. Memorial Planalto.

Josefa Fátima Soares, 66. Natural de Birigui (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Sampaio da França, 59. Natural de Ipirá (BA). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 4. Memorial Planalto.

Valdirene Santos Conceição, 31. Natural de Coaraci (BA). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Erik de Paula Toffoli, 22. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Estudante. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Élcio Correa, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Moinho Velho, na Capital. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Claudio Ceolin, 92. Natural de Birigui (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Assumpção Domingues Arroio, 91. Natural de Santo André. Residia no Centro de São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Hélio Savio, 87. Natural de Indaiatuba (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Torneiro-Mecânico. Dia 4, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Antonio Barbosa de Moura Filho, 79. Natural de Mandaguari (PR). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Norival Bueno, 75. Natural de Santo André. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Francisco Pereira Maciel, 77. Natural de Pedra Branca (CE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

Abigail Mendes dos Santos, 75. Natural de Cardeal da Silva (BA). Residia no Jardim Cidália, em São Paulo. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Francisco Ciarallo, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4, em Diadema. Cemitério da Lapa, na Capital.

Vinícius Rosa do Nascimento 25. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Guacuri. Di 4. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Jacy Pereira Eid, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Sérgio Antonio Pagliotto, 79. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Maria Emília, em Suzano (SP). Dia 4, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Suzano.

Reginaldo Teodoro, 51. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Conceição, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.