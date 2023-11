Carro da Vacina vai percorrer 12 bairros de Diadema em novembro

A Secretaria Municipal da Saúde de Diadema divulgou a agenda do Carro da Vacina para o mês de novembro, que percorrerá 12 bairros da cidade para disponibilizar doses de imunizantes que constam do calendário oficial de imunização. A ação é uma das estratégias adotadas para a Campanha de Multivacinação, voltada a crianças e adolescentes até 14 anos, em espaços com grande concentração e fluxo de pessoas.

As datas definidas são: 08, 09, 11, 16, 21, 22, 23, 27, 28 e 29 de novembro e os bairros Serraria, Centro, Paulina, Serraria, Casa Grande, Nogueira, Maria Tereza, Jardim ABC, Parque Reid, Piraporinha e Conceição, respectivamente.

A estrutura será montada, das 9h às 13h, com exceção dos dias 14 e 28, quando o Carro da Vacina estará no evento Simplifica Diadema e funcionará das 10h às 16h.

Estão disponíveis as vacinas BCG, covid-19, DTP, dTpa, difteria e tétano, febre amarela, hepatite A, hepatite B, HPV quadrivalente, meningocócica ACWY, meningocócica C conjungada, pentavalente rotavírus, pneumocócica 10V, tetra viral (SCR e varicela), tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola – SCR), varicela, VIP e VOPb. Para isso, é preciso levar caderneta de vacinação e documento de identidade com foto.

“É importante que nossas crianças e adolescentes estejam com a imunização em dia, prevenindo doenças, diminuindo o risco de contrair enfermidades que até pouco tempo estavam erradicadas no país e melhorando a qualidade de vida. Esse é um cuidado com nossos jovens e com toda a população”, ressaltou o secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva.