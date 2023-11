Mussum, Diadema e Kizomba

Há 22 anos, Diadema realiza a Kizomba – Festa da Raça, que celebra a cultura negra. Neste ano, a atividade terá uma atração especial e que tem trazido para a pauta nacional o debate sobre o racismo nas artes: o ator Aílton Graça.

Protagonista do filme Mussum, o Filme, Aílton Graça venceu recentemente o Prêmio Kikito, maior honraria do cinema brasileiro, dando vida ao humorista Mussum e resgatando um período no qual a cor da pele era motivo de piadas em Os Trapalhões. Mas a escolha de Aílton para a Kizomba deste ano vai além do sucesso que ele tem feito nas telonas.

Aílton Graça, nascido em São Paulo, foi camelô em sua juventude e Diadema foi um dos pontos de trabalho dele - mais especificamente a Praça da Moça, na região central. Ele volta para Diadema para contar essa trajetória, mas também falar do filme e de racismo em uma roda de conversa amanhã à noite, no Teatro Clara Nunes.

Outra atração especial na Kizomba será o compositor e intérprete Chico César. Ele fará uma grande apresentação no dia 20, Dia da Consciência Negra, em show aberto na Praça da Moça. Autor de clássicos como Mama África e Deus Me Proteja, o paraibano tem 32 anos de carreira como uma das principais vozes de resistência da cultura negra brasileira.

No dia 22, mais uma atividade marca a Kizomba: Diadema receberá a Rainha Ronke Ademiluyi, diretamente do Reino de Ifé, na Nigéria. Ela, que tem destacada presença no mundo da moda, é a idealizadora do Africa Fashion Week e passará o dia em Diadema para receber o título de Cidadã Diademense.

Serão 33 dias de atividades em todos os bairros, trazendo como tema “Ancestralidade: Respeito e Resistência” e organizadas pela Creppir (Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, a Câmara Municipal de Diadema e o Movimento Negro da cidade, com o apoio de toda a Prefeitura e a rede de organizações socioculturais da cidade.

“A Kizomba é o retrato do movimento negro e é em si uma entidade negra de Diadema, que ao longo de várias décadas tem lutado pela construção e efetivação de políticas públicas de ações afirmativas juntamente com o poder público democrático popular,” diz Márcia Damaceno, coordenadora de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial. “Os caminhos que trilhamos hoje pela Creppir foram com certeza abertos por nossos ancestrais negros e negras, que nos deixaram o legado de sentimentos de pertencimento e de orgulho de nossas raízes.”

Durante todo o mês, várias atrações musicais estão previstas por toda a cidade. O samba já marca presença na abertura, amanhã, no Teatro Clara Nunes, mas também terá roda de samba no Eldorado, domingo; no Centro Cultural Vladimir Herzog, dia 26, e de novo no Centro Cultural Eldorado no dia 3 de dezembro, Dia do Samba. E, falando, em samba, o baile-show de samba-rock vai levar muita black music também no Vladimir Herzog, dia 13.

Para quem curte hip hop, gênero nascido das ruas que completa 50 anos, a festa será no domingo, na icônica na Casa do Hip Hop. Os fãs de reggae poderão curtir o show da banda Roots Rocker, dia 18, e da banda Segundo da Paz, dia 20.