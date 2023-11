Santo André resgata projeto ‘Canja com Canja’

Um projeto icônico da cultura de Santo André está de volta. O ‘Canja com Canja’, realizado entre os anos 2000 e 2010, será retomado a partir deste mês. A iniciativa recupera a proposta de promover um espaço de encontro para artistas da música em geral, dando oportunidade a novas bandas e promovendo o encontro com nomes já consagrados da cidade e região, tornando-se uma mostra permanente da produção local.

As apresentações terão de 15 a 20 minutos e cada edição contará com cinco músicos solo ou grupos. Conforme a proposta de oferecer uma canja de seus trabalhos, não há cachê.

A primeira reedição já está marcada para o dia 22, na área externa do Saguão do Teatro Municipal (Térreo 2 do Paço Municipal). A canja de galinha ao final das apresentações também está garantida, em parceria com o Theatrvm Café.

INSCRIÇÕES

As inscrições estão abertas e vão até 24 de outubro de 2024 via Plataforma CulturAZ, onde está disponível a convocatória completa: https://culturaz.santoandre.sp.gov.br/oportunidade/1729/. O formulário é simplificado: são necessários breve release, rider técnico, ficha técnica e um link com música gravada.

A seleção será feita pela Comissão de Música de Santo André (CMúSicA), recém-formada e composta por músicos que participaram e conheceram o projeto no passado: André Marchiori, Audrey Bessa, Bebe Goes, Denise Coelho, Elaine Marin, Fernando Sardo, Jefferson Sooma, Juliana Lima, Kleber Albuquerque, Marcelo Mazucato, Marcia Querubim, Margarete Suzano, Nenê PNO, Odé Amorim, Rita Maria, Vasco Faé e Zé Terra.