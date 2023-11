‘Nosso Irmão’ coloca autismo em cena

Escrito pelo espanhol Alejandro Melero e com direção de Dan Rosseto, o espetáculo Nosso Irmão, com montagens na Espanha, Uruguai e Peru, se baseia nos traumas e no humor das relações familiares para convidar ao debate sobre o direito de escolha de pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista (TEA).

Nosso Irmão conta a história do reencontro dos irmãos Teresa, Maria e Jacinto, após a morte de sua mãe. Na casa da família, onde a matriarca cuidava de Jacinto, que possui uma deficiência intelectual, as irmãs se envolvem em uma busca pelo testamento, que passa a fazer parte de um jogo de interesses em torno dos bens da família e da guarda do irmão.

Ao longo do caminho, os três terão que se conhecer novamente enquanto enfrentam os fantasmas, os conflitos e os segredos de família.

Com atuações de Regiane Alves (natural de Santo André), Marina Elias e Bruno Ferian, os três irmãos precisam desfazer suas mágoas para criar vínculos emocionais verdadeiros e enterrar de vez as lembranças de sua mãe.

“O jogo cênico criado a partir dos embates psicológicos entre os irmãos, faz do público o voyeur da história, observando as cenas de diferentes ângulos e captando variadas nuances do trio”, afirma o diretor Dan Rosseto. “Me interessa, como diretor, captar a dor humana e este texto é potente em trazer diferentes camadas de cada um deles: os traumas, o humor, as feridas não cicatrizadas e questões familiares profundas”.

Esse projeto é realizado pela Mercúrio Cultural através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Alfa Impacta Mais e Apsen Farmacêutica, apoio Think Projetos, Incentiv e Teatro Tucarena.