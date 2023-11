Em meio a polêmicas envolvendo Graciele Lacerda, filho de Luciano sai em defesa de Zezé Di Camargo

Após Graciele Lacerda ser acusada de comandar um perfil falso para atacar os familiares de Zezé di Camargo, o clima ficou tenso entre a família. Segundo o Metrópoles, quem decidiu se pronunciar sobre o assunto desta vez foi Wesley Camargo, filho de Luciano. Vale lembrar que o rapaz é brigado com o pai, então aproveitou para defender seu tio.

Ídolo. O maior de todos. O meu comentário foi de um sobrinho admirador de um dos maiores poetas românticos. Mas em relação a pessoa, não tenho nada a reclamar. Minha opinião singular. Se não fosse por ele, eu seria apenas um plebeu do parceiro dele, e olhe lá. É óbvio que a repercussão dele vem à tona, mas eu sou apenas um esquecido para uns, e lembrado por poucos. E agradeço por lembrar de mim, comentou em uma página de entretenimento de acordo com o Metrópoles.

E por mais que Graciele tenha contado em seu Stories que não pretende falar mais sobre o assunto, parece que os seguidores da influenciadora estão falando por ela. A esposa de Zezé curtiu um comentário feito em uma de suas publicações no Instagram dando a entender que a polêmica está longe de chegar ao fim...

Engraçado que com a outra lá, os filhos ca**m e andam. Já trocou de homens várias vezes. Comeu pi**o branco, preto, amarelo e vermelho. Agora na vida do pai fazem um inferno. Madrastas, tentem ao máximo não se envolver em assunto de pai versus mãe. A conta sempre chega para as madrastas e nós, repito, nós, sempre vamos sair como erradas, dizia o comentário curtido por Graciele.