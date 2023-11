Leticia Sabatella se desculpa após compartilhar fake news sobre Israel e os ataques: Errei gravemente

Leticia Sabatella decidiu usar as suas redes sociais para fazer um pedido de desculpas após compartilhar algumas fake news sobre a guerra entre Israel e Hamas.

Eu, Letícia Sabatella, venho a público para pedir desculpas pela postagem feita sobre a guerra entre Hamas e Israel. Errei gravemente ao citar dados que não condizem com a realidade em relação ao atentado terrorista praticado pelo Hamas em 7 de outubro. Fui enganada por uma informação falsa, por uma fake news, e assumo o erro de ter compartilhado e reproduzido, começou.

E continuou ressaltando a sua solidariedade com mulheres e crianças:

Peço reiteradas desculpas à comunidade judaica brasileira e ressalto que, tanto na minha vida pessoal quanto em minhas redes sociais, busco usar minha voz como pessoa pública para falar da construção de uma sociedade mais justa, com mais informação, amor e equilíbrio. Clamo pela paz, sempre, por isso minhas manifestações se solidarizam consternadamente aos civis ? especialmente mulheres e crianças vitimadas pela guerra.

Eu tenho feito postagens humanas e sensíveis e me manifestado muito consternada com os fatos e números que gritam ao mundo um pedido de socorro. Dados oficiais da ONU revelam que 1 criança é morta e 2 são feridas a cada 10 minutos em Gaza, mesmo depois de 1 mês de conflito. Ao solidarizar-me com o profundo sofrimento ao qual os civis palestinos estão submetidos, preciso esclarecer que jamais banalizei as perdas de Israel. Os mortos, feridos e reféns feitos no ataque terrorista, sem precedentes, do Hamas igualmente me causam consternação.

E finalizou:

Em meu posicionamento e em minhas manifestações nas redes, nunca faço julgamento de um povo ou de outro. Jamais! Como disse, solidarizo-me à dor dos civis diante da guerra. Falo do direito à vida, de palestinos e israelenses, dos reféns de diferentes nacionalidades.

Com o pronunciamento, Leticia optou por bloquear os comentários da publicação. Vale pontuar que a CONIB - Confederação Israelita do Brasil - publicou uma nota de repúdio contra as declarações da atriz.