Mel Maia comenta em publicação de surfista e agita web

A fila andou? Desde que se separou de Mc Daniel, em agosto de 2023, Mel Maia não apareceu com nenhum novo pretendente. Mas isso parece ter mudado, já que a atriz comentou na publicação de um surfista.

De acordo com o Portal Leo Dias, o jovem é João Maria, que após a interação com Mel até privou o perfil no Instagram. Em uma foto do rapaz, ela comentou Mine, que significa meu em português, e colocou um emoji de beijo. Além disso, ele respondeu a atriz, que trabalhou em Vai Na Fé, com um coração branco.

Essa troca de mensagens curtas foi o suficiente para enlouquecer os internautas que ficaram curiosos sobre o que os dois têm. Segundo o portal, o surfista competiu recentemente em Portugal, país em que Maia passou alguns dias com os amigos nos últimos tempos. E aí, será que está rolando?