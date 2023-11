Após meses afastado das redes sociais, Bruno de Luca compartilha momento descontraído

A vida de Bruno de Luca virou de cabeça para baixo desde o acidente de Kayky Brito, dia 2 de setembro. O apresentador estava junto do ator na Barra da Tijuca momentos antes do atropelamento, e com a divulgação das imagens do ocorrido, Bruno foi indiciado por omissão de socorro.

Pela repercussão do acidente, o apresentador havia se afastado das redes sociais. Entretanto, parece que Bruno decidiu tentar ser mais ativo na web. Na tarde desta quarta-feira, dia 8, o artista compartilhou um momento divertido com seu cachorro, Bart, em que o pet está nadando na piscina.

- Quem é que está de volta e vai de volta para a piscina? Que saudade que eu estava desse filho, brinca Bruno.

Vale lembrar que, há poucos dias, De Luca se pronunciou pela primeira vez sobre o ocorrido, revelando que está mantendo contato com o seu amigo, Kayky. Nos comentários da publicação, o artista recebeu diversas mensagens de apoio e compreensão.