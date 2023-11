Demi Moore estaria devastada após Bruce Willis não a reconhecer e filha atualiza estado de saúde do ator

Momento triste! Segundo o site Closer Weekly, a atriz Demi Moore ficou devastada após o ator e ex-marido, Bruce Willis, não reconhecê-la. O astro de Duro de Matar sofre com demência frontotemporal e tem piorado sensivelmente, segundo o produtor Glenn Gordon Caron.

O episódio relatado teria acontecido quando Demi, atriz de Ghost - Do Outro Lado Da Vida, com quem Bruce foi casado por 10 anos e tem três filhas, o visitou após passar algumas semanas na Itália.

A memória dele desapareceu. A Demi deu-se conta de que ele realmente não a reconhecia. Está devastada. Não tinha ideia que ele tinha piorado tanto, afirma a fonte da revista.

Estado de saúde

Durante participação no programa The Drew Barrymore Show, Tallulah, filha de Bruce e Demi, atualizou sobre o estado de saúde de seu pai, que foi diagnosticado com demência em 2022.

- Ele é o mesmo. O que aprendi a esse respeito é que isso é a melhor coisa que você pode pedir. Eu vejo amor quando estou com ele, e é meu pai e ele me ama, o que é realmente especial, revelou a filha.

Bruce se afastou dos sets de filmagem em 2022, quando começou a sofrer com um distúrbio de linguagem conhecida como afasia. Mais tarde, o ator foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença neurodegenerativa que se manifesta através de alterações comportamentais, de personalidade e musculares. Infelizmente, a tendência é que a condição se agrave com o passar do tempo.

Foram as filhas de Bruce Willis anunciaram a aposentadoria do ator por meio de posts nas redes sociais, em 30 de março de 2022, junto com o diagnóstico da afasia. Em 16 de fevereiro, se tornou público o diagnóstico de demência. Desde então, a família da estrela tem feito o máximo para dar o devido apoio neste momento tão difícil da vida do ator.