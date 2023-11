Governo contabiliza 2,4 mil projetos municipais para possível introdução no Novo PAC

O Ministério das Cidades recebeu 2.397 propostas de projetos municipais para introdução no Novo PAC. O prazo para os encaminhamentos ao PAC Seleções se encerra na sexta-feira, 10. A adesão de prefeitos chegou a ser alvo de preocupação, uma vez que o governo contabilizava apenas 227 propostas há duas semanas. O fluxo aumentou nesta semana, com 500 projetos encaminhados por dia, informa o ministério ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As propostas estão sendo cadastradas no Eixo de Cidades Sustentáveis e Resilientes e o Eixo Água Para Todos (Abastecimento de Água em áreas urbanas e rurais), previstos no Novo PAC.

A partir da próxima semana, o governo fará a análise das propostas e incluirá aquelas consideradas viáveis técnica e financeiramente.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse na última sexta-feira que os novos projetos não significarão gastos além daqueles previstos. "Não significa gasto necessariamente, podendo ser avaliada viabilidade de parceria público privada", afirmou.