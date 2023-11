Passagem da Faixa de Gaza para o Egito é fechada e pode atrasar saída de brasileiros

O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que a passagem fronteiriça de Rafah, na Faixa de Gaza, foi fechada nesta quarta-feira, 8, por "questões de segurança", informou a agência de notícias Reuters. As autoridades dos EUA não especificaram as circunstâncias do fechamento, mas disseram que estão em contato com Israel e o Egito para reabri-la. O fechamento pode atrasar a saída dos estrangeiros em Gaza, incluindo o grupo de 34 brasileiros, esperada para esta quinta-feira.

A cidade de Rafah, controlada pelo Egito e sem relação fronteiriça com Israel, é o único ponto de entrada de ajuda humanitária e de saída dos civis da Faixa de Gaza desde que o enclave passou a ser bombardeado por Israel, há um mês. Uma vez fechada, a saída dos milhares de civis estrangeiros concentrados no sul do território palestino, incluindo um grupo de 34 brasileiros e parentes, fica impossibilitada.

"Nosso entendimento é que, dada uma circunstância de segurança, a passagem de fronteira de Rafah permanece fechada hoje", disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Vedant Patel, durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Enquanto a saída está fechada, os brasileiros que estão na cidade seguem à espera da liberação para deixar o enclave. Há uma semana, diplomatas brasileiros negociam com Israel e Egito para que o grupo seja colocado na lista de saídas autorizadas, mas o País não foi contemplado em nenhuma das seis listas divulgadas até o momento.

No dia 3, o chanceler israelense, Eli Cohen, garantiu que os brasileiros seriam autorizados a sair da Faixa de Gaza até esta quarta-feira, o que não aconteceu. Uma das explicações para isso foi o fechamento da saída de Rafah no fim de semana, por causa de um ataque israelense a uma ambulância que se dirigia à cidade. A travessia foi reaberta na segunda-feira, 6.

Os brasileiros receberam o prazo, então, de sair até esta quinta-feira, mas o novo fechamento deixa novamente a garantia em dúvida.

Os EUA esperam que a travessia controlada pelo Egito seja reaberta em "intervalos regulares" para que a ajuda possa entrar na Faixa de Gaza e os cidadãos estrangeiros possam continuar a partir, afirmou Patel durante a coletiva. "Esta é uma situação incrivelmente fluida. A passagem fronteiriça foi aberta em muitos casos e permitiu a saída para estrangeiros que a procuraram", disse o porta-voz.