Exigente! Imprensa argentina divulga requisitos de Taylor Swift para seus camarins

Com data marcada para pousar em solo brasileiro, Taylor Swift têm encantado todos ao redor do mundo com a The Eras Tour. Nesta quarta-feira, dia 08, foi revelado a lista de supostas exigências da cantora para os vestiários dos estádios por onde ela passa. Segundo a imprensa local argentina, país que Taylor se encontra no momento para performar mais um ato de sua turnê, a loirinha tem uma exigência daquelas!

Um de seus pedidos que mais chamou atenção do público tem a ver com bebidas. Como expressa em algumas de suas canções, ela adora um vinho! Assim, Swift faz questão de ter até 100 vinhos de marcas de luxo para beber com sua equipe.

Entre mais dos requisitos da cantora de 33 anos de idade, estão 100 garrafas de champanhe, dezenas de sorvetes Ben & Jerry's, 300 garrafas de água (pura e gaseificada, tá?), vegetais cozidos no vapor, sanduíches, iogurtes e frutas frescas para toda sua equipe.

Mas calma que não acaba por aí! Para a parte de cenário, a estrela ainda solicitou flores frescas e uma área exclusiva para descanso antes do show. Por fim, ainda pediu para que seu camarim fosse revestido de cristais Swarovski. Nada básica, né?

E é claro que os internautas estão amando saber de tudo isso.

Cantora Taylor Swift é responsável pelo rombo nos cofres públicos da argentina, entenda o caso, brincou um fã.

Pelo menos com sede eles não ficam!, comenta outro.