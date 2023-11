Grande ABC vacina 57,9% do público-alvo em Campanha de Multivacinação

A Campanha de Multivacinação já aplicou 46 mil doses de imunizantes nos municípios da região, com 57,9% do público-alvo de 0 a 14 anos vacinado, sendo a meta 95%. Segundo a SES (Secretaria de Estado da Saúde), até esta terça-feira (7), compareceram ainda 79.626 pessoas para atualização da caderneta nacional de vacinação nas unidades de saúde das cidades do Grande ABC. A ação segue até o dia 15 de novembro, após prorrogação do governo estadual, com o intuito de aumentar as coberturas vacinais de todas as vacinas do calendário básico.

No total, foram aplicadas 46.109 doses de imunizantes, o que corresponde aos 57,9%. Em crianças com idade inferior a 1 ano, 13.383 doses foram aplicadas. Na população entre 1 e 4 anos, maior público, foram 13.904 doses de vacina, já nas crianças entre 5 e 8 anos, a marca chegou a 6.033. Nas crianças e adolescentes com idade entre 9 e 14 anos, houve aplicação de 12.789 imunizantes. O Governo de SP prorrogou a campanha, que terminaria na terça-feira (31), para até o dia 15 de novembro.

Para Raquel Stucchi, infectologista da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) , a porcentagem ainda é bastante preocupante. “Temos uma semana para alcançar de 90% a 95% de cobertura vacinal. Não atingir esta meta significa deixar nossas crianças sob risco de adoecimento por doenças que as vacinas previnem. Essas doenças podem levar à morte ou deixar sequelas graves em pessoas não vacinadas, como pneumonia, meningite, paralisia infantil e sarampo”, explica a especialista. O Ministério da Saúde preconiza um índice de pelo menos 95% de cobertura para cada vacina.

A campanha de multivacinação disponibiliza imunizantes para Poliomielite, Meningocóccica C Conjugada, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Febre amarela, Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae b), HPV (entre 9 e 14 anos), BCG (tuberculose) e Covid-19.

ESTADO

No Estado, desde o lançamento até o mesmo período, 1.265.560 crianças e adolescentes com menos de 15 anos completos compareceram aos locais de vacinação de todo o Estado para avaliação da situação vacinal, sendo que 747.881 (59,1%) foram vacinadas. Como parte da ação, a Pasta diz que os municípios recebem todo o apoio para oferecer as vacinas e fazer a checagem das carteiras de vacinação em escolas e outros locais de alta circulação ou em áreas rurais, além dos 5 mil pontos de vacinação já existentes no Estado.

“O objetivo da campanha é aumentar as coberturas vacinais de todas as vacinas do calendário básico, atualizando as doses faltantes nas carteiras de vacinação. São disponibilizadas todas as vacinas e cada município realiza sua própria estratégia. Se você ou alguma criança da sua família ainda não verificaram se estão com as vacinas em dia, procure um posto de vacinação ou algum dos locais que fazem parte da campanha no seu município e participe”, afirma a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da SES-SP, Tatiana Lang.