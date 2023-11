Concurso aberto na Fundação Santo André para Técnico de Laboratório em Biologia

Para trabalhar com registro em carteira e por prazo indeterminado, está aberta vaga para concurso ao cargo de técnico de laboratório em biologia no Centro Universitário Fundação Santo André. As inscrições seguirão até o começo do ano, em 5 de fevereiro.

De acordo com o Edital nº 012/2023, o concurso público é destinado ao preenchimento de uma vaga e à formação de cadastro reserva. Para efetivar inscrição, o candidato deve acessar a página de concursos da Fundação Santo André.

Entretanto, antes disto, a organização destaca a importância de que o candidato conheça o edital e esteja ciente de que preenche todos os requisitos exigidos.

Mais informações e programação podem ser acessadas no edital: https://www.fsa.br/wp-content/uploads/2023/11/Edital-012.2023-Tecnico-em-Laboratorio-Biologia.pdf

Aos interessados, vale ainda estar ciente do repertório da instituição:

A Fundação Santo André foi fundada em 1962 para atender aos trabalhadores da indústria metalúrgica do ABC e seus familiares, sendo a primeira Universidade do município de Santo André, na Grande São Paulo.

Atualmente a faculdade possui 3 mil alunos tendo formado 100 mil profissionais em pouco mais de 60 anos de atividades. Recebeu em 2023 nota institucional 5 (máxima) junto ao MEC devido à qualidade de sua grade curricular, estrutura do campus e corpo docente. Entre os cursos oferecidos, destaque para Engenharias, Direito, Tecnologia da Informação, Psicologia, Biologia, Ciências Contábeis, Economia e Administração.