Fundação Santo André e Braskem realizam seminário de ESG no mercado corporativo

A FSA (Fundação Santo André) e a Braskem realizam nesta quinta-feira (9) às 19:30 no Auditório da Faeng (Faculdade de Engenharia de Santo André), o seminário ESG Enviromental Social and Governance, com as participações do Dr. Tasso Cipriano, Professor de Direito Ambiental da Fundação Santo André, da Dra. Tricia Maria Sá Oliveira, especialista em ESG do escritório Trench Rossi e Watanabe e Braskem e do Dr. Fábio N. Barbosa, representante da OAB.

ESG é uma sigla em inglês que, em tradução livre, traz uma palavra para os conceitos Ambiente, Social e Governança. O conceito consiste em um conjunto de práticas realizadas no ambiente corporativo que envolvem esses três aspectos a fim de reduzir o impacto negativo causado no mundo.

No Brasil, as buscas pelo termo no Google cresceram em 150% em fevereiro de 2022 quando comparados ao mesmo mês de 2021, conforme aponta um levantamento do Google Trends. No contexto organizacional, é comum confundirmos a sigla com produtos sustentáveis ou até mesmo com um ecossistema de indicadores do conceito. No entanto, as práticas ambientais, sociais e de governança corporativa são muito mais do que isso e envolvem até mesmo questões associadas à cultura da empresa.

É importante enxergar o ESG como um norte que guia às empresas para um padrão de boas práticas mercadológicas relacionadas aos aspectos ambiental, social e governança. “São práticas que devem ser adotadas pelas empresas para que elas continuem fortes no mercado, atraindo investimento e bons parceiros. Acredito que seja uma necessidade e uma prioridade do mundo corporativo”, conta o Professor Tasso Cipriano.

Realizado em 2022, o levantamento do IBM IBV (Institute for Business Value) mostrou que o conceito ESG está sendo tratado como prioridade máxima por 48% dos CEOs brasileiros, o que representa um aumento de 65% em apenas um ano. Iso acontece porque o tema traz diversos benefícios para as empresas, seus colaboradores, fornecedores e mercado.