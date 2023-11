Simone Mendes se emociona ao falar sobre conquista no Prêmio Multishow: Obrigada a todos que acreditaram

Simone Mendes está fazendo o maior sucesso com a sua carreira solo! Na noite da última terça-feira, dia 7, a cantora levou a melhor em duas categorias no Prêmio Multishow: Hit do Ano, com Erro Gostoso, e Sertaneja do Ano.

Feliz da vida com a premiação, a sertaneja usou as suas redes sociais para fazer um agradecimento especial primeiramente a Deus e a todos que acreditaram nela após 30 anos cantando.

CARTA ABERTA DIRETO DO MEU CORAÇÃO: Eu nem sei o que falar desse momento, de tudo isso que tá acontecendo na minha vida. Eu só sei agradecer a Deus por tudo, por Ele sempre estar ao meu lado em todos os momentos durante minha caminhada. Sempre passa um filme na minha cabeça a cada momento especial na minha história, onde lembro desde a minha infância escassa no garimpo com minha família sem sabermos o que tínhamos pra comer no outro dia, morando num barraco feito de lona, e hoje vivendo momentos de conquistas onde Deus me coloca mais uma vez no topo com uma família linda, fãs indescritíveis e junto com tantos outros grandes artistas da nossa música nacional.

Em seguida, Simone relembrou os momentos de choro cada vez que conquistou algo em sua carreira:

Eu me sinto honrada de estar ao lado de grandes nomes que o Brasil tanto ama e admira na música. Foi um choro ao entrar no top 200 das músicas mais tocadas do país, foi choro ao conquistar top 150, top 100, top 50 e top 1 em todas as plataformas do país com a música que mudou a história do meu álbum Cintilante. São 30 anos cantando, não é da noite pro dia que se conquista algo, foram muita estradas, muitas noites de sono perdidas longe da família, muitas vezes sem saber a hora que voltaria pra casa, mas valeu a pena.

Eu tenho os melhores fãs do mundo, uma equipe que trabalha dia e noite pra me ajudar a alcançar patamares na minha carreira solo que nem mesmo nos meus maiores sonhos imaginaria. Foi dobradinha no prêmio Multishow com "HIT DO ANO" e "SERTANEJA DO ANO". Obrigado minha família, meus fãs, toda minha equipe, minha gravadora, meu empresário, e a todos que acreditaram. Nos conseguimos!!!Minha palavra hoje é só uma: GRATIDÃO!

Simone anuncia turnê internacional

Além dos prêmios, Simone usou as suas redes sociais para anunciar a sua primeira turnê internacional.

Com muita alegria e emoção, anuncio a minha primeira turnê na Europa. Não tenho palavras para descrever a magnitude dos sentimentos que estou experimentando neste momento! Apenas quero agradecer a Deus e a cada um de vocês por me receberem com tanto carinho e amor. Queridos miglos da Europa, estou a caminho!