São Paulo Fashion Week Origens começa hoje (8) e terá destaque do Grande ABC

Com destaque do Grande ABC, a SPFW (São Paulo Fashion Week) N56 acontece de 8 a 12 de novembro e encerra o Festival SPFW+ ORIGENS, que compõem uma trilogia que se iniciou em 2021. Este ano, o SPFW mais uma vez abraça as transformações da sociedade e reafirma a força do coletivo para ressignificar padrões e realidades, reconhecendo a cultura como agente social, libertador e transformador. De São Caetano, Rafael Caetano apresenta a coleção Coração Selvagem nas passarelas, no dia 9, com inspiração no cantor cearense Belchior.

Ao longo de seus 28 anos de existência, a SPFW busca chegar onde a criação, a diversidade, a sustentabilidade são uma força, promovendo a inclusão, identificando atores e lideranças locais e projetos que privilegiam o desenvolvimento socioeconômico no Brasil, fomentando o empreendedorismo e a vanguarda criativa em toda sua potência de inovação.

Esta edição ocupará dois importantes espaços da cidade, além de diferentes locações em endereços históricos: o hub criado no Komplexo Tempo, no Bairro da Mooca, e o Iguatemi São Paulo, na Faria Lima, ambos na Capital. Ao todo, serão 38 desfiles sendo 01 projeto especial da Sou de Algodão, que faz uma apresentação em tributo ao jeans, que completa 150 anos de história em 2023.

Com investimentos que superam 1 bilhão de reais, a SPFW já recebeu mais de 3 milhões de pessoas e a transmissão de seus conteúdos pela TV e Internet alcançou mais de 1 bilhão de pessoas em cerca de 100 países. Mais que um evento de moda, a organização do São Paulo Fashion Week afirma que a SPFW é uma experiência relevante, estimulante, inspiradora e transformadora para todos os que se conectam à plataforma.

“O evento sempre buscou fazer uma provocação sobre quem somos e o que nos une como coletivo humano criativo, celebrando esse caráter diverso e plural tão presente em nossa expressão artística e estética”, afirma Paulo Borges, diretor criativo do SPFW.

RAFAEL CAETANO

De São Caetano, o estilista Rafael Caetano apresenta a coleção Verão 24 nas passarelas da SPFW no dia 9 de novembro, às 18h30, no Komplexo Tempo, no Bairro da Mooca. Para este trabalho, o segundo desfile da marca para a mais importante semana da moda nacional, a coleção recebeu o nome Coração Selvagem, inspirado no álbum de mesmo nome do cantor Belchior, lançado em 1977. O Diário irá realizar a cobertura da apresentação.

Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes, o Belchior, nasceu em Sobral, no Ceará, e morreu em abril de 2017, aos 70 anos, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele é considerado um dos maiores compositores e intérpretes da música brasileira, com diversos sucessos e obras que embalaram gerações e fazem sucesso até hoje.

“Tudo começou com uma ilustração que ganhei de presente do ilustrador Rafael Garcia, que costumava desenhar vários personagens famosos. Fui surpreendido pelo artista em relação ao trabalho do Belchior que eu ainda não conhecia, mas já ouvia falar desde criança pela minha avó, que sempre costumava dizer que meu avô, já falecido, era a cara dele por conta do cabelo e bigode”, explica o estilista.

A coleção pretende unir o streetwear com a alfaiataria para criar uma coleção contemporânea, com grande parte dos tecidos das famílias compostas de crepes, suedes, tweeds, cetins, sarjas e bases de tricoline e cambraia de algodão. As harmonias são todas formadas pela base da tecelagem Kalimo Next Door, que é apoiadora oficial da marca, e metais da Eberle.

Atualmente, Rafael Caetano vive em Madrid para cursar o mestrado em "Estúdios LGBTIQ+”, o primeiro do gênero no mundo, na Universidade Complutense de Madrid, dentro da Faculdade de Serviço Social, onde conseguiu uma vaga na instituição pública, após apresentação do seu projeto. Os estudos de gênero sempre foram recorrentes em seu trabalho e, por muitos anos, aparentes em suas coleções.

Agora, o jovem criador busca embasamentos teóricos através da pesquisa investigativa, onde estuda disciplinas como: Identidades Trans, Fundamentos Teóricos LGBTS, História Queer, Diversidades Sexogenéricas nos mbitos Familiares, Educacionais e Familiares e Diversidade Cultural.

Caetano acredita que seus estudos e linhas de pesquisa sempre estarão conectados com a atribuição do gênero ao longo da história da indumentária, e que irão colaborar tanto para a marca quanto para o seu trabalho como docente.

Além de estilista, Caetano é professor de moda no Senac Lapa Faustolo, no Centro Universitário Belas Artes, na En Moda, participa como coordenador de oficinas culturais no Sesc 24 de Maio e é consultor e facilitador no Sebrae e no Instituto Rio Moda.

NOVAS MARCAS, NOVAS APOSTAS

Destaque para as estreias desta edição: Artemisi, marca da capixaba Mayari Jubini que celebra o feminino que desperta o empoderamento e a sensualidade através da tecnologia, João Maraschin, designer gaúcho, com forte presença internacional, que cria processos sustentáveis equilibrando tecnologia e artesanato, com um olhar para o desenvolvimento colaborativo, Matheus Cardoso, designer mineiro que aposta na alfaiataria street, Sau, marca de moda praia da estilista cearense Marina Bitu e a Hist, da estilista também cearense Giuliana Braide, destacada no report global da WGSN e que une a estética do streetwear com a alfaiataria desconstruída. Já as marcas Foz e Heloísa Faria - que participaram com fashion filmes na edição passada - fazem sua primeira apresentação presencial.

INGRESSOS

Ingressos à venda pelo link: https://www.eventim.com.br/spfwn56 (somente para o Komplexo Tempo)

TRANSMISSÃO E COBERTURA

Todos os desfiles serão disponibilizados no Youtube e site do SPFW: www.spfw.com.br.

LOCAIS

Komplexo Tempo - Avenida Henry Ford, 511 / Mooca – 16h30 às 23.

Iguatemí São Paulo – Avenida Brig. Faria Lima, 2.232 / Capital – 12h30 às 14h30

