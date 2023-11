Produção de veículos tem queda de 4,4% em outubro

Durante o mês de outubro foram produzidos 199,8 mil veículos no País. O número é 4,4% menor que o registrado em setembro (208,9 mil). A greve nas três unidades da GM (General Motors) – São Caetano, São José dos Campos e Mogi das Cruzes – foi um dos fatores que influenciaram na queda. Com relação a vendas, houve aumento de 10,2% em relação ao mês anterior, atingindo a marca de 217,8 unidades de carros, caminhões e ônibus. Os números são da Anfavea ( Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

A entidade, em seu balanço mensal, chama atenção para o aumento na importação de veículos. Nos 10 primeiros meses do ano, 271,3 mil modelos estrangeiros entraram no País, 57,6 mil a mais que no mesmo período de 2022, o que representa crescimento de 27%.



No acumulado do ano, as fábricas instaladas no Brasil fabricaram 1.951 mil veículos, 11 mil a menos que em 2022, queda de 0,6%. As maiores retrações são nos segmentos de caminhões (-37,8%) e ônibus (-35,2%). Isso ocorre por conta da elevação dos custos provocada pelas novas tecnologias obrigatórias de controle de emissões, além de uma forte antecipação de compras ocorria no fim do ano passado.



Apesar da queda na produção dos pesados, os emplacamentos acumulados de ônibus chegaram a 17,4 mil, mesmo volume do ano passado inteiro. Caminhões cresceram 7,7% em outubro, mas ainda estão 14,9% abaixo no acumulado do ano, na comparação com 2022.



As vendas totais de veículos foram de 217,8 mil unidades, 10,2% a mais que em setembro, e uma alta acumulada de 9,7%. Foi o segundo melhor mês do ano em emplacamentos e em média diária de vendas, atrás apenas de julho, mês dos descontos incentivados pelo governo federal. A média diária de 10,4 mil unidades já se aproxima do patamar de antes da pandemia, que girava em torno de 11 mil veículos/dia. O segmento de automóveis foi o que mais cresceu (12%), impulsionado pela demanda 29% maior das locadoras.



Após um setembro que foi o pior mês do ano, as exportações voltaram a crescer, mas num nível ainda abaixo da média do primeiro semestre e dos anos anteriores. Os embarques de 31,3 mil unidades em outubro representaram alta de 15,4%. Mas no acumulado do ano, este importante indicador está 12,8% abaixo dos primeiros 10 meses do ano anterior, com 354,2 mil unidades embarcadas.