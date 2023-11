Netflix da energia solar: veja como fazer um plano por assinatura

Nos últimos anos, o mundo testemunhou o fenômeno no mercado de assinaturas. Com a popularização de serviços de streaming de música, filmes e séries, essa forma de consumo conquistou milhões de adeptos globalmente.

Entretanto, a nova modalidade tem ganhado destaque e está revolucionando também o setor energético com a assinatura de energia solar.

Os altos custos de utilização de energia hidrelétrica, somados à maior maturidade ecológica e sustentável da população brasileira, tem feito com que cresça a cada dia o número de pessoas que se interessaram em contratar energia solar.

A modalidade é democrática e tem potencial de gerar economia e lucros a curto e longo prazo. 33Giga e SunnyHUB, do mercado de energia solar por assinatura, apresentam um guia para todos que desejam ingressar no universo da energia limpa e sustentável.

Solicitação de orçamento

O primeiro passo é buscar um consultor que fará uma análise da fatura de energia para entender o consumo médio de energia e a demanda do consumidor. Assim, é possível ter dimensionamento e orçamento personalizados, indicando quantos painéis são necessários para suprir a demanda.

Visita técnica

Após a análise do consumo de energia, um representante da empresa visitará sua residência para avaliar o local e verificar se a instalação de painéis solares é viável e como podem arquitetar a melhor forma de absorver os raios solares.

Contrato e acordos

Após a visita técnica e a aprovação da viabilidade da instalação, o consumidor receberá um contrato detalhando os serviços, as condições de pagamento e outras informações relevantes. Ele garante uma mensalidade fixa com todos os recursos complementares como manutenção, seguro e assistência.

Instalação

A empresa solicitará o número de painéis para a residência e depois realizará a instalação do sistema de energia solar no telhado.

Após a instalação, você assumirá o controle da geração de sua própria energia, aproveitando-a livremente enquanto desfruta de uma significativa redução nos custos de consumo.

Pagamento da mensalidade

O consumidor passa a pagar apenas uma mensalidade fixa pelo serviço de energia solar por assinatura, sem investimentos adicionais para a compra dos painéis.

Assim, passa a ter previsibilidade na conta de luz, sem sofrer com as oscilações de bandeiras tarifárias e demais reajustes das concessionárias convencionais. Com isso, inicia-se uma economia gradativa que chega a até 90% na conta de luz.

Suporte e manutenção

A esmpresa contratada deverá fornecer suporte técnico e realizar a manutenção do sistema regularmente para garantir seu bom funcionamento. Além disso, caso haja algum dano por questões climáticas, o seguro cobre qualquer necessidade, sem pagamentos adicionais por estes serviços.

Aproveitar os benefícios

Com o sistema de energia solar em funcionamento, você estará aproveitando os benefícios da energia limpa e sustentável, além de economizar na conta de energia a curto e longo prazo, sem ficar preso aos preços e oscilações da concessionária convencional de sua região.