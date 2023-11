Com camisa do Cruzeiro, Milton Nascimento posa com Samuel Rosa

Milton Nascimento publicou fotos nesta terça-feira, 7. No registro, ele está sorridente, vestindo camisa do Cruzeiro, e posa com o cantor Samuel Rosa e a esposa dele, Laura Sarkovas. "Tarde maravilhosa", escreveu.

Fãs comemoraram o registro, apesar de alguns comentários sobre a camisa. "Beijando quem merece sempre ser beijado", escreveu Samuel. Segundo o vocalista da formação original do Skank, o encontro envolveu "causos e mais causos com Elis Regina, Tom Jobim, Herbie Hancock e Wayne Shorter". "Precisa mais?", brincou.

Afastado dos palcos, Bituca fez uma participação especial no Prêmio Multishow da noite desta terça, apresentando o prêmio de Artista do Ano. Já Samuel Rosa se apresentou ao lado de Pedro Sampaio e diversos outros artistas, ainda no início da noite.