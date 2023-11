Termina a greve dos funcionários da GM

Os trabalhadores da GM (General Motors) de São Caetano encerraram a greve após 16 dias de paralisação. Os 300 demitidos pela empresa em um fim de semana e por telegrama foam readmitidos. Os dias parados no mês de outubro serão pagos na sexta-feira. Os demais, na folha de dezembro. A empresa irá instituir um PDV (Programa de Demissão Voluntária).

Segundo Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, “a ação dos trabalhadores foi vitoriosa, pois tratou-se de uma greve histórica, que objetivou reintegrar 300 empregados demitidos pela empresa. Ainda que tenha havido decisão de reintegração pela justiça do Trabalho, a luta organizada dos trabalhadores foi decisiva”.

Confira o acordo firmado entre a GM e os trabalhadores:

Os demitidos serão todos reintegrados, cabendo à empresa adotar medidas visando ajustar esse retorno desses empregados, que ficarão de licença remunerada até o encerramento do processo negocial em curso;



Pagamento dos dias parados em 10/11, sexta-feira, referente aos sete dias de outubro, em forma de adiantamento eventual, sendo que os demais dias de novembro terão seu pagamento efetuado na folha de pagamento de dezembro;

Ainda em relação à compensação dos dias parados, estes - em principio - serão objeto de negociação dado que a greve está ainda para ser julgada pela Justiça do Trabalho;



A estabilidade no emprego na unidade da empresa em São Caetano está dependendo de julgamento pela Justiça em relação ao lay-off que são demandas específicas dos trabalhadores de São José dos Campos e Mogi das Cruzes;



Negociações serão estabelecidas para a instituição de um PDV (Programa de Demissão Voluntária) aberto a todos empregados da empresa que assim o desejarem.