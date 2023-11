Gasto com juros do setor público soma R$ 81,714 bi em setembro, revela BC

O setor público consolidado teve um resultado negativo de R$ 81,714 bilhões com juros em setembro, após esta rubrica ter encerrado agosto com um gasto de R$ 83,731 bilhões, informou o Banco Central (BC). No ano, a despesa com juros acumulada é de R$ 548,872 bilhões, ou 6,91% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto, em 12 meses, o resultado negativo é de R$ 699,730 bilhões, o que representa 6,65% do PIB.

Conforme o BC, o Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) teve no nono mês de 2023 despesas na conta de juros de R$ 72,706 bilhões.

Os governos regionais registraram gastos de R$ 8,567 bilhões e as empresas estatais, despesas de R$ 441 milhões.