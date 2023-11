Dulce María desembarca no Brasil após cinco anos e manda recado aos fãs: Estou muito feliz, amo vocês

Ela está entre nós! Dulce Maria desembarcou no Brasil após cinco anos e fez a alegria dos fãs ao mandar um recado em suas redes sociais. A cantora, vale pontuar, irá fazer o primeiro show em terras brasileiras com o RBD na próxima quinta-feira, dia 9, no Rio de Janeiro.

Depois 5 anos eu posso dizer: Hola, Brasil! Hola, Rio! Estou muito feliz de estar em seu país que tanto amo e que tanto amor há dado para nós (desculpa meu portunhol) Amo vocês, escreveu em sua conta X - antigo Twitter.

Assim que desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, Dulce ainda acenou para os fãs que estavam no local. Diva que fala, né?!

Anahí também desembarcou no Brasil ao lado da família. A cantora estava com o marido e os dois filhos e, de acordo com o Extra, eles seguiram para uma mansão em Joatinga, na Zona Oeste da cidade. O grupo ainda irá passar por São Paulo no dia 12 de novembro.