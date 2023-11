Tatá Werneck brinca com MC Daniel e fala sobre affair com Yasmin Brunet: - Ela está grávida?

Desde que ficou solteiro após terminar com Mel Maia, MC Daniel já protagonizou alguns rumores de novos relacionamentos com algumas famosas que chamaram a atenção da web. Porém, o nome que deixou os fãs mais alvoroçados foi o de Yasmin Brunet. Eita, será que está rolando algo?

E se você ficou curioso, saiba que Tatá Werneck também! A apresentadora está comandando o Prêmio Multishow nesta terça-feira, dia 7, e não perdeu a oportunidade de falar com o funkeiro sobre o assunto. Sem papas na língua, ela rapidamente perguntou:

- Você está apaixonado? Pergunta da Yasmin Brunet.

Sem jeito e meio tímido, Daniel tentou desconversar o assunto e respondeu:

- Muito feliz de estar no Multishow.

Tatá tentou insistir no assunto, com o seu jeitinho descontraído e brincalhão, tentando arrancar alguma informação do artista, mas ele apenas disse:

- Eu vou casar, vou namorar e vou ter uma família linda igual a sua.

Sem deixar a peteca cair, a humorista não perdeu a oportunidade de brincar com a situação e criar um novo bafafá divertido para os dois:

- Vocês ouviram o que eu ouvi? Então ela está grávida? Foi isso que eu entendi.