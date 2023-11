Bate-boca, choro e acerto de contas entre Lucas Souza e Márcia Fu, confira o que rolou nesta madrugada em A Fazenda 15

Depois da tensa formação da roça em A Fazenda 15, Márcia Fu e Lucas Souza continuaram se alfinetando. A ex-atleta chegou a chorar com as falas do peão sobre o jogo dela -lembrando que os dois agora estão em uma parceria no reality.

A briga continuou durante a madrugada, Márcia até tentou se explicar para Lucas. Dizendo que não tem problema para combinar voto, mas que não foi coerente para ela planejar os votos. Mas Souza contou que não curtiu ela ter dito que nunca combina, segundo o peão ela deixou eles na situação de sempre armar a roça.

- Não comece a chorar. Você não pode falar que não combinava voto. Sai como incoerente. Você combina voto, sim, disse Lucas.

Até mesmo André Gonçalves entrou na briga para tentar acalmar os ânimos. O ator chegou a afirmar que Lucas estava errado nessa situação:

- Você sabe tudo que ela está falando e você está errado.

Quando viu Márcia chorando, Nadja Pessoa tentou explicar para Lucas que a ex-jogadora de vôlei tem medo de ser chacota para o outro grupo, por isso se fecha mais. Rebatendo, o ex de Jojo Todynho chegou a falar que se ele sair do programa na próxima quinta-feira, é culpa das duas.

No final das contas os agora aliados se entenderam. Lucas Pediu desculpas a Márcia:

- Estou te pedindo desculpa se eu fiz isso na frente das pessoas, mas que você foi incoerente você foi! E está tudo certo, eu respeito. Vamos encerrar a história, senão vai me prejudicar.

A ex-jogadora de vôlei completou perdoando o amigo:

- Mas eu te desculpei. Deixa de ser palhaço. Você usou mal o negocinho ali, só isso. Estava na propaganda, graças a sua sorte. A gente tem que pensar em tudo antes de abrir o bocão.