Após Igor Camargo defender o pai, mas admitir que não trabalha mais com ele, Zezé Di Camargo recebe ataques nas redes sociais

Depois de surgir a notícia de que a relação entre Igor Camargo, caçula de Zezé Di Camargo, e o pai ter culminado na demissão do rapaz, mais um capítulo veio à tona. Frente às notícias, Igor fez um desabafo daqueles nas redes sociais, defendendo o cantor e explicando o que de fato está acontecendo entre eles.

As desavenças tomaram conta da família Camargo nas últimas semanas por conta de um perfil fake no Instagram que teria sido criado por Graciele Lacerda, noiva de Zezé, para falar mal de Amabylle Eiroa, noiva de Igor, e dos Camargo. Agora, em vídeo postado na última terça-feira, dia 7, ele confirmou os boatos de que não trabalha mais com o sertanejo, mas não esclareceu se foi demitido, explicando como está esse relacionamento:

A vida é feita de momentos, de lugares e de pessoas que passam pela nossa trajetória, e algumas sempre estarão lá, às vezes mais e às vezes menos. O presente não muda o passado, e as pessoas têm memória curta, mas eu não tenho. Diante de tudo que está sendo dito sobre minha relação com meu pai, preciso esclarecer alguns fatos. Meu pai, como a família toda sabe, nunca deixou faltar nada para seus filhos, sempre pensou nos filhos, e algumas das lições mais valiosas da minha vida, como valorizar o que temos e conhecer a dignidade do trabalho, aprendi com ele. Tenho gratidão pelo meu pai e sei que ele se orgulha de mim. Não posso dizer que estamos unidos; ultimamente, encontramos muitas barreiras, mas são barreiras entre dois homens adultos que não concordam em algumas coisas. Nada do presente muda o passado e o fato de ele ser um bom e digno pai para mim, e eu reconheço isso. Agora, em relação ao aspecto profissional, trabalhei mais de 5 anos com meu pai. Nesse tempo, obtive muita experiência e construí uma reputação de profissionalismo e honestidade. Houve uma ruptura profissional, não motivada pelo o que a mídia acusa, e garanto que todos os compromissos com nossos parceiros serão preservados em uma transição gradual e, provavelmente, a ruptura é temporária. Pessoalmente, isso me permitirá concentrar em outros projetos com os quais estou me envolvendo.

Zezé recebe hate na web

Diante dos acontecimentos, Zezé acabou recebendo alguns ataques nas redes sociais. Isso porque ele postou um vídeo divulgando seu novo trabalho, mas nos comentários os seguidores retomaram as desavenças da família:

Demitiu o próprio filho, disse um.

Perdeu meu carinho. Quem rejeita um filho não vale o pão que come, falou outro.

A Pri desativou os comentários do dela para ter tempo para cuidar e deletar os daqui, comentou outro, se referindo ao perfil falso que teria sido criado por Graciele.

Parece que essa polêmica está longe do fim!