MP vai investigar Enel por suposta omissão após queda de eletricidade

Atualizada às 11h24 do dia 8/11/23

A Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia em parte significativa da Região Metropolitana, deve ser investigada pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) por suposta omissão na retomada do serviço aos consumidores. Embora a empresa tenha previsto a normalização total do serviço de energia até esta terça-feira (7), até o fechamento desta reportagem cerca de 200 mil pessoas ainda estavam sem eletricidade, incluindo moradores do Grande ABC. A estimativa foi informada pela própria Enel ao Diário.

Ontem, o promotor de Justiça Silvio Marques, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, disse que vai apurar as informações sobre demissão de funcionários da empresa no decorrer dos anos e se o fato pode ter influenciado os episódios ocorridos desde sexta-feira (3), com os eventos climáticos. A investigação do MP-SP, que deve ser encaminhada ao promotor, busca responder o porquê da falta de energia a mais de 2 milhões de consumidores durante horas.

Desde sexta-feira sem energia, Renato de Carvalho Repolho, 27 anos, recebeu mais uma notícia ruim no início desta semana, já que sua televisão queimou. Morador do Bairro Campestre, em Santo André, ele foi à casa de um amigo para testar o aparelho, que custa aproximadamente R$ 3.500, e constatou o dano causado. O munícipe ainda estava sem luz nesta terça-feira, quase 96 horas após a queda. A namorada de Renato, que reside na Vila Curuçá, também estava sem energia e teve que descartar alimentos após o longo tempo sem o serviço. Foi ela que, inclusive, avisou o namorado sobre a força-tarefa realizada no Procon de Santo André, local onde o morador foi solicitar ajuda.

Em nota, a Enel informou que restabeleceu a energia para mais de 90% dos clientes que tiveram o fornecimento impactado após o vendaval da última sexta-feira (3). Segundo a empresa, até a noite de ontem, 1,9 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado, de um total de 2,1 milhões afetados na tempestade. A promessa era que até o fim da terça-feria todo o serviço fosse restabelecido. “O vendaval que atingiu a área de concessão no dia 3 de novembro foi o mais forte dos últimos anos e provocou danos severos na rede de distribuição”, diz a empresa, que afirma ter colocado quase 3 mil profissionais nas ruas para agilizar a reparação da rede elétrica.

Anteontem, após reunião no Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que as concessionárias e a Aneel vão estudar, em prazo de até 30 dias, a implementação de um plano especial de atendimento a clientes residenciais e comerciais que tiveram prejuízos pelo período prolongado sem energia.

Atualização: A Enel disponibilizu um novo posicionamento n ofim da noite de ontem. "A Enel Distribuição São Paulo informa que resta normalizar o fornecimento de energia para cerca de 30.200 clientes que foram impactados pelo vendaval na última sexta-feira, o que representa 1,43% do total de consumidores afetados. Dos registros totais de clientes com falta de luz com mais de 24h, são cerca de 107 mil, incluindo os 30.200 de sexta-feira. A companhia reforça que está atuando com mais de 3 mil técnicos nas ruas e que têm trabalhado de forma incansável para reconstruir trechos inteiros da rede elétrica, garantindo a energia para todos", disse a companhia.