Lula e governo têm 'compromisso com a questão de natureza fiscal', afirma Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem compromisso com a natureza fiscal, dias após o chefe do Executivo afirmar que "dificilmente chegaremos à meta zero até porque não queremos fazer corte de investimentos e de obras". "O presidente Lula e o governo do presidente Lula têm compromisso com a questão de natureza fiscal", afirmou Alckmin a jornalistas nesta quarta-feira, 8.

De olho na meta fiscal, o vice-presidente citou a reforma tributária, aprovada na terça-feira, 7, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, e disse estar otimista com aprovação da matéria no Congresso.

"Estamos extremamente otimistas com a aprovação da reforma tributária, acho que está indo bem", comentou Alckmin.

O responsável pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) compartilhou a visão do Ministério da Fazenda de que a "espinha dorsal" da reforma foi mantida, mas que é preciso ficar de olho nas exceções. "Claro que quanto menos exceções, melhor na preservação do IVA", ponderou.

A aprovação da reforma tributária se deu após uma série de modificações feitas pelo relator proposta no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM). A quantidade de alterações e as novas exceções criadas levaram a um receio de um aumento na alíquota-padrão a ser criada com a reforma.