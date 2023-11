Caso Luiz Gustavo: defesa afirma que julgamento será marcado

A data do julgamento de Thiago Siqueira, suspeito de assassinar o próprio filho, Luiz Gustavo, de 7 anos, em Ribeirão Pires, deverá ser marcado pelo Poder Judiciário nos próximos dias. A afirmação é do advogado Márcio Miguel Fernando de Oliveira, que defende a família da criança.

O caso aconteceu há exatamente um ano. Em 7 de novembro do ano passado, Thiago teria matado Luiz Gustavo com um soco no tórax após consumo de drogas. No dia do crime, a criança chegou ao hospital com os órgãos dilacerados e já sem vida, levado pelo próprio pai que, na ocasião, disse acreditar que o filho teria tido um mal súbito. Thiago, porém, confessou a autoria do crime após o laudo do IML (Instituto Médico Legal) ter apontado para um trauma na região do tórax provocado por lesão corporal. O pai admitiu ter golpeado o garoto, tapando sua boca para que os gritos fossem abafados.

Thiago foi preso quatro dias após o crime, e segue em prisão preventiva. O caso segue em segredo de Justiça na 1ª Vara Criminal e do Júri de Ribeirão Pires. “Acabamos de concluir a primeira fase do caso na semana passada, com a verificação de todas as provas e a realização de três audiências que ouviram 11 testemunhas de acusação e três de defesa. O juiz, então, identificou os elementos para que ele vá à júri popular”, explica o advogado.

Raissa, mãe de Luiz Gustavo, faleceu meses antes do crime, durante o parto do filho mais novo, Antony. Além de Luiz Gustavo, o casal também tinha uma filha, Luiza. Após o crime e com a prisão do pai, Luiza e Antony ficaram com a avó materna.