Brasileirão poderá ter novo líder nesta rodada

Líder do Campeonato Brasileiro desde a terceira rodada, o Botafogo entrou em uma espiral de maus resultados e permitiu que os adversários se aproximassem. Palmeiras e RB Bragantino, principalmente, se aproveitaram dos tropeços do time carioca e tiraram uma diferença que chegou a ser de 13 pontos. Embora ainda seja o líder e com um jogo a menos, o time da estrela solitária já não tem mais gordura e vive um momento de turbulência. Caso o Fogão tropece nessa rodada, o campeonato poderá ter um novo e inédito líder. Tanto o alviverde quanto o massa bruta já acenderam o pisca-alerta na rabeira do Botafogo. O Grêmio é o outro time que completa o G-4.

Para a partida de logo mais, 21h30, no Maracanã, contra o Flamengo, o Palmeiras terá reforços. Gustavo Gómez, Murilo e Rony, estão de volta após cumprirem suspensão automática na última rodada. Com execeção de Dudu e Gabriel Menino, que estão fora da temporada por lesão, o verde terá força máxima em campo.

Já o RB Bragantino encara o São Paulo em um palco com menos pressão. Devido à realização de evento musical no Morumbi, a partida acontecerá na Vila Belmiro, às 20h. O time do interior paulista, aliás, depende apenas de si para ser campeão. Além de ter um jogo a menos, o Bragantino também tem o confronto direto com o Botafogo no próximo domingo (12).