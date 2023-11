Presidente da Câmara fala sobre licitação milionária de plano de saúde

O presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (PSDB), aproveitou entrevista a um canal local de TV para dar sua versão sobre a licitação que seria realizada pela Casa, para contratação de um novo convênio médico para os servidores públicos, e que foi suspensa pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) por duas vezes. Segundo o vereador disse no programa, estão sendo divulgadas matérias infundadas e com informações erradas. “Eles (parlamentares da oposição) falam também em questão de valor, mas buscam um valor lá de 2018, e desde então já tivemos diversos aumentos.”

O que chamou a atenção de vereadores e mesmo do TCE na licitação foram os números, já que o edital previa a realização de um contrato de R$ 34 milhões por período de 30 meses. O valor significa aumento de 146,3% na comparação com a quantia que envolve o atual convênio, que foi assinado em 2018 por R$ 13,8 milhões.

Além disso, houve a inclusão do Hospital Sírio-Libanês (Capital) no rol de unidades de saúde disponíveis para os atendimentos, algo que não está inserido no atual convênio. Danilo Lima explicou que “esse convênio é um benefício ao servidor, não tem esse benefício ao vereador porque nós não temos salário, o que temos é subsídio.”