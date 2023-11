Palavra do Leitor - 8 de novembro de 2023

Partidos políticos

A folia de partidos políticos no Brasil continua de vento em popa. A falta de rumo partidário no Brasil gera comércio de conveniências de extinguir e criar legendas, seja por junção de siglas nanicas ou por criação pura e simples. O pluripartidarismo no País deveria se chamar “oportunismo”, pois os partidos são criados para defender interesses individuais de um grupo de políticos corruptos, com raríssimas exceções, onde a missão, valores e visão, são cuidadosamente elaboradas para “inglês ver”. O povo não consegue entender os partidos e menos de 3% da população conhece e têm afinidades participativas com as legendas, o que leva as presidências de cada partido a fazer o que bem entendem para promover os que lhes são convenientes, sem a real ação popular que deveria ser. O fato é que, como tudo neste País, nada é sério! Estamos à mercê de um grupo político dominante espalhado por mais de 30 partidos que mal conhecemos, que se alinham a outros conforme acertos imorais a cada eleição. Quem sabe podemos pensar em fazer o PVN (Partido da Vergonha Nacional).

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo



Alexandre de Moraes

Onde estão as supostas agressões violentas sofridas pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes e sua família no aeroporto de Roma meses atarás? Com sua habitual prepotência, ele foi babando pra cima do empresário Roberto Mantovani, sua esposa Andreia e o genro do casal Alex, acusando-os de o terem agredido de forma violenta na ocasião. O que se viu até o momento: Um desentendimento entre as famílias e um pequeno chega pra lá nos óculos do filho do ministro. As imagens apresentadas até agora, são nada mais do que um ‘print seletivo’ da tela de um vídeo, quando o filho do ministro é tocado nos óculos de maneira não agressiva como sugeria até então o ministro. Como se diz popularmente, ele fez uma tempestade com um copo d’agua. Se realmente tivesse acontecido a agressão violenta, este vídeo estaria na imprensa no mesmo dia que chegou ao Brasil, depois de uns meses do fato ocorrido (estranho também esta demora, não?). Agora, quase ninguém mais toca no assunto, principalmente Xandão, que exagerou em suas colocações, como vem ocorrendo de maneira geral com os ministros do STF ao longo do tempo. Que este tipo de comportamento é condenável, claro que é, agora, os ministros do STF também tem lá suas responsabilidades pela forma como vem se comportando nos últimos anos.

Mauri Fontes

Santo André



Finados

Neste Dia de Finados, fomos, assim como muitos, prestar nossas homenagens para aqueles que nos deixaram nesta vida. Muitos prestaram essas homenagens levando flores e outras formas de manifestação de amor e de querer bem pelas perdas e saudades que sentem dos seus mais queridos afetos. E sabemos que existem religiões que tratam o Dia de Finados segundo suas crenças, práticas, opiniões e comportamentos. Porém, o que mais ficou flagrante foi que nesse dia o respeito de todos prevaleceu. Pois esse é um dia em que esse respeito foi uma das mais importantes formas de oferecer aos nossos entes queridos que se foram nossa maior manifestação de saudades e do nosso amor pelos mesmos. E o nosso conformar, mesmo em tempos de lágrimas, é sim nossa forma de saudades abençoadas. É de conhecimento de muitos que católicos, evangélicos, maçons, cristãos, espíritas, xintoístas, agnósticos, ateus e aqueles que professam outras crenças, credos e fé, em um dia como o de Finados, o que mais ficou claro foi um dia, literalmente, de paz!

Cecél Garcia

Santo André



Libertadores

‘Fluminense vence Libertadores’ (Esportes, dia 5). O Fluminense foi impecável. A Dinizmania, inovadora com seus toques sutis, às vezes assustando os torcedores, funcionou. Jogando em casa, foi melhor e venceu. Teve falhas, mas na “hora da verdade” soube transformar em gols as oportunidades. Merecidamente o até então inédito título de campeão das Américas.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)