Durante assalto, pai de Bruna Biancardi foi enforcado por bandidos e mãe ameaçada com óleo quente

A família de Bruna Biancardi passou por maus momentos na madrugada da última terça-feira, dia 7. Ao poucos, mais detalhes sobre a invasão da casa da influenciadora estão vindo à tona, e as informações chocam. Isso porque, segundo a delegada do caso, Monica Gamboa, o pai de Bruna Biancardi foi enforcado por bandidos e mãe ameaçada com óleo quente.

- Eles deixaram o casal amarrado na casa, os dois [estavam] com um enforca-gato. O pai dela conseguiu se desvencilhar, e na sequência desamarrou a esposa. Logo em seguida eles correram para a portaria e pediram apoio da polícia. [...] No momento em que dois criminosos pegam a esposa, pegam também o marido por aqui [pescoço], colocam o rosto dele perto de um travesseiro e ficam falando: Colabora que vai dar tudo certo. A mãe foi levada pra cozinha e ameaçaram jogar óleo nos olhos dela.

Durante a coletiva de imprensa realizada pela Polícia Civil, a responsável pela investigação ainda afirmou que o crime foi arquitetado por uma quadrilha e os ladrões não tinham a intenção de sequestrar Biancardi e sua filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr., mas sim de roubar pertences da mansão, localizada em Cotia, São Paulo.

- Não temos qualquer indício que a Polícia Civil identificou uma motivação para sequestro ou que já tivesse um cativeiro preparado, como foi noticiado por alguns lugares.

De acordo com a delegada, estima-se que 600 milhões de reais tenham sido roubados em joias. Foram levados alianças, relógios, bolsas, pulseiras de Mavie e outros bens materiais.