Bolsas da Europa operam em baixa, após balanços corporativos mistos

As bolsas europeias operam em baixa nesta quarta-feira, 8, enquanto investidores digerem balanços corporativos mistos e dados econômicos da região. Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,23%, a 441,77 pontos.

Nas últimas horas, vários pesos-pesados europeus divulgaram balanços trimestrais. No setor bancário, o alemão Commerzbank e o francês Crédit Agricole superaram expectativas de lucros. No horário acima, a ação do Commerzbank saltava 4% em Frankfurt e a do Crédit avançava 1,2% em Paris.

Em Amsterdã, por outro lado, o banco holandês ABN Amro e o grupo varejista belga-holandês Ahold Delhaize sofriam tombos de mais de 8%, após decepcionarem com seus resultados.

No âmbito macroeconômico, a Alemanha confirmou nesta quarta que sua taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) desacelerou para 3,8% em outubro, atingindo o menor nível desde agosto de 2021. Ainda nesta quarta, a Eurostat divulga pesquisa sobre vendas no varejo da zona do euro.

Ao longo do dia, investidores na Europa vão acompanhar discursos de autoridades do Federal Reserve (Fed), incluindo do presidente do BC americano, Jerome Powell. Na terça-feira, dirigentes do Fed mencionaram que novo aumento de juros talvez seja necessário para combater a inflação nos EUA.

Às 6h54 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,04%, a de Frankfurt recuava 0,36% e a de Paris cedia 0,21%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,66%, 0,07% e 0,18%, respectivamente. *Com informações da Dow Jones Newswires.