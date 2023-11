Cedenho recebe na Câmara o título de Cidadão Andreense

Sob aplausos, o desembargador federal e vice-presidente do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) Antonio Carlos Cedenho recebeu ontem à noite, em evento na Câmara Municipal, o título de Cidadão Andreense. Nascido na Capital, Cedenho construiu raízes pessoais e fez carreira como advogado no Grande ABC.

Com forte influência na região, o desembargador comandou a subsecção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santo André durante quatro mandatos seguidos,

“Estou me sentindo muito honrado e feliz. Vim para Santo André com 7 anos e construí toda minha trajetória pessoal e profissional na cidade. É honra ter esse reconhecimento”, comentou Cedenho, emocionado.

Além de desembargador federal, o advogado ocupa, desde 2021, o cargo de vice-presidente do TRF-3, considerado o maior Tribunal Regional do País. Contudo, ele ressalta que irá se aposentar da função no início de dezembro, com o objetivo de colaborar em projetos em Santo André. “Minha ideia é estar disponível para ajudar a cidade, tenho o dever de retribuir tudo aquilo que me foi proporcionado. Uma possibilidade é resgatar a carteira da OAB e voltar para a advocacia, para participar de movimentos e ações para melhorias no município”, completou.

A proposta de conceder o título de Cidadão Andreense foi formulada pelo vereador Eduardo Leite (PSB) no ano passado. O parlamentar ressalta que “é uma honra” poder fazer essa homenagem. “Para mim é uma satisfação enorme. É questão de justiça, pois quando eu estava na faculdade já sabia da história do doutor Cedenho. Ele é o principal responsável pela OAB ter uma sede em Santo André”, destacou o vereador, também emocionado.

“É importante que pessoas, que tenham esse grau de contribuição, sejam contemplados. Hoje (ontem), oficialmente, a Câmara reconhece o trabalho do Cedenho em benefício da cidade”, enfantizou Eduardo Leite.

A celebração também contou com a presença do prefeito em exercício, Luiz Zacarias (PL), desembargadores e outras figuras políticas do município.

Durante a condecoração, foram transmitidos depoimentos de amigos e pessoas públicas, como o ex-presidente do Corinthians Andrés Sanches e o atual ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT).

Além de cargos envolvendo o direito, Cedenho foi secretário de Combate à Violência Urbana de Santo André na gestão do ex-prefeito João Avamileno.