Lesão tira Soteldo de confronto direto do Santos com o Goiás

Yeferson Soteldo não viajou para Goiânia com os demais companheiros de Santos na noite desta terça-feira e será desfalque no duelo de quinta, com o Goiás, marcado para as 19 horas, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante venezuelano ficou no litoral paulista por causa de um edema muscular no adutor da coxa esquerda, constatado após a realização de exames de imagem, horas antes da viagem.

Titular nos últimos quatro jogos da equipe santista, o jogador de 26 anos foi substituído aos 33 minutos do segundo tempo do empate sem gols com o Cuiabá, segunda-feira, e mostrou-se contrariado ao chutar uma das cadeiras do banco de reservas da Vila Belmiro. Depois da partida, o técnico Marcelo Fernandes explicou que fez a substituição justamente por causa de dores no adutor de Soteldo e manifestou otimismo em tê-lo disponível para o jogo contra o Goiás.

"É uma insatisfação de quem quer jogar, participar do jogo. Ele deu um pique, não conseguiu uma arrancada e fez uma massagem muito grande no adutor no intervalo para voltar. A gente tirou por precaução, temos seis jogos pela frente. Nada demais, falei com ele, está tudo certo. É bom que o jogador quer jogar, a gente sabe bem, é um atleta, não só ele, com inserção grande no grupo e tudo certo", disse Marcelo Fernandes durante a coletiva pós-jogo.

Depois da partida em Goiânia, o Santos tem um clássico com o São Paulo marcado para as 18h30 de domingo, na Vila, e Soteldo ainda não deve estar recuperado. Em seguida, começa a Data Fifa deste mês, que deixará o Brasileirão paralisado do dia 13 ao 21 e dará mais tempo ao clube santista para recuperar o venezuelano.

A lista de baixas para o jogo de quinta não para em Soteldo, já que o lateral-esquerdo Dodô continua com dores no joelho e também não viajou nesta terça. Outro desfalque é o volante Dodi, suspenso.

