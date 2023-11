Exército de Israel diz que tropas estão operando no "coração" da Cidade de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram nesta terça-feira, 7, que tropas israelenses estão avançando para o "coração da Cidade de Gaza", maior cidade do enclave palestino. Residentes da cidade afirmaram que tanques de Israel estão cercando o local.

"Pela primeira vez em décadas, as tropas israelenses estão lutando no coração da Cidade de Gaza. No coração do terrorismo", afirmou o major-general Yaron Finkelman, comandante do Comando Sul das Forças de Defesa de Israel em uma conversa com repórteres nas proximidades da fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza.

Finkelman apontou que as tropas estão matando terroristas do Hamas e destruindo túneis e armas da organização terrorista.

Tel-Aviv já havia afirmado que tropas de Israel haviam cercado a Cidade de Gaza, onde cerca de um terço dos 2,3 milhões de habitantes vivem no enclave palestino. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Richard Hecht, afirmou que tropas israelenses poderiam fazer ataques na Cidade de Gaza.

Hecht foi perguntado se Israel havia iniciado uma ofensiva terrestre dentro da Faixa de Gaza, mas desconversou sobre o assunto. "Não vou falar sobre como estamos agindo operacionalmente dentro do nosso cerco em torno da Cidade de Gaza. Vocês estão na direção certa, é tudo o que posso dizer."

Netanyahu destaca ganhos militares em Gaza

Em um pronunciamento, o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou que as tropas israelenses estão conseguindo feitos importantes dentro de Gaza e avisou ao Hezbollah que se o grupo entrar na guerra, seria o "maior erro de sua vida".

"No sul, a guerra avança com uma força que o Hamas nunca viu", afirmou o político. "A Cidade de Gaza está cercada. Estamos operando dentro dela, estamos aprofundando a pressão sobre o Hamas a cada hora, todos os dias."

Netanyahu apontou que milhares de terroristas foram mortos, tanto acima do solo como em túneis, incluindo terroristas que participaram do planejamento do ataque do dia 7 de outubro, que deixou 1.400 pessoas mortas no sul de Israel.

O primeiro-ministro também afirmou que a operação terrestre destruiu "incontáveis" centros de comando, posições e túneis do Hamas. "O Hamas está descobrindo que estamos chegando em locais que eles pensavam que nunca alcançaríamos", disse ele.

Reféns

Netanyahu destacou que conversou com a Cruz Vermelha e exigiu que a organização contribuísse para a soltura imediata dos 240 reféns que foram sequestrados durante os ataques do dia 7 de outubro. O primeiro-ministro pediu que a Cruz Vermelha visitasse todos os reféns e verificasse o seu bem-estar, como exige o direito internacional.

"Não haverá um cessar-fogo sem o regresso dos reféns", apontou Netanyahu. O primeiro-ministro acrescentou que a operação terrestre é uma parte vital do esforço para levar os reféns para Israel.

O primeiro-ministro também apelou para que a população civil da Faixa de Gaza se desloque para o sul do enclave palestino, em meio a operações militares no norte da Faixa de Gaza.

Netanyahu destacou que Israel não permitirá a entrada de combustível em Gaza durante as operações militares.