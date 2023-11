Instituto Arany Marchetti promove almoço de prestação de contas no restaurante Mont Cristo

Nesta terça-feira, o Instituto Arany Marchetti, presidido por Rosangela Alves Marchetti, promoveu um almoço no restaurante Mont Cristo para prestar contas e agradecer todos seus patrocinadores e apoiadores de 2023.



Com a presença de diversos empresários e familiares do finado fundador da OSSEL Assistência, Sr. Arany Marchetti - que deu o nome ao Instituto - o encontro objetivou demonstrar aos convidados por meio de um filme, todas as ações feitas pelo Instituto este ano, dando transparência às doações recebidas. O IAM coordenou e executou trabalhos baseados em seus pilares de atuação: Saúde e Bem-Estar, Erradicação da Pobreza, Educação de Qualidade e Instituições Eficazes.



Entre os presentes, estavam quase todos os patrocinadores do maior evento do ano: o Showlidariedade, que ocorreu dia 27 de julho e arrecadou mais de R$300.000,00 para o Instituto, APAE Santo André e São Caetano, além da Casa Ronald ABC. Atentos às palavras emocionadas da Presidente Rosangela, marcaram presença o Diário do Grande ABC, Baby Beef, Padaria Brasileira, Pelle & Capelli, DSM, Sorocaps, Henri Plast, Leoni Per Me, Grupo Somos Fortes, OAB, Monalisa, OSSEL Seguros, amigos e parceiros da família Marchetti.



Cesar relembrou que, há exatos 4 anos, se despediam do Sr, Arany, seu pai. Coincidência ou não, o legado do bem segue cada vez mais forte pelas mãos sensíveis de sua nora Rosangela e equipe do IAM, encabeçada pela Cinira Sanchez e Lilian Fernandes.

Um encontro prestigiado, feito por pessoas do bem que confiam na seriedade do Instituto, promovendo uma grande corrente de esperança.