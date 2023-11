Zagueiro Walber retorna aos treinos e deve ser titular em 'jogo da vida' do Guarani

O Guarani irá tentar dar sua 'cartada final' na busca pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro diante do Criciúma, na próxima terça-feira, pela 36ª rodada. E a comissão técnica teve uma boa notícia. Depois de começar a semana como dúvida, enfim, o zagueiro Walber está recuperado de uma lesão muscular na coxa e voltou aos treinos, fazendo atividades sem limitações.

Com isso, ele tem tudo para ser titular ao lado de Lucão, que também está de volta após cumprir suspensão na rodada passada. Alan Santos, titular absoluto, foi expulso contra o Londrina e cumprirá suspensão automática.

Por outro lado, com o retorno de Walber e de Lucão, Alvariño volta a ficar como opção no banco de reservas. De qualquer forma, o técnico Umberto Louzer terá uma semana livre para definir o time titular, além de aprimorar a condição física do elenco para as últimas três rodadas.

Atualmente, o Guarani é oitavo colocado com 56 pontos. O Sport, primeiro time dentro do G-4, tem 59. Novorizontino, Criciúma e Mirassol estão na frente do time campineiro nessa briga, com 57 pontos.