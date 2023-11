Mercedes-Benz abre vagas de estágio em São Bernardo

Fabricante multinacional de automóveis contrata principalmente para posições na unidade do Bairro Paulicéia, com vagas também para as unidades de Juiz de Fora (MG), Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e Recife-PE. As inscrições virtuais ocorrem pelo site da Gupy e recrutam estudantes de graduação (a partir do 3º semestre) ou de formação tecnológica (ao menos no 2º semestre) para trabalhar das 8h às 15h.

De acordo com a empresa, o pré-requisito é obter um nível pré-intermediário de inglês, para somar por até 2 anos em áreas como: Engenharia, Pesquisa e Desenvolvimento; Produção e áreas correlatas; Gestão de Projetos; Tecnologia da Informação; Arquitetura e Infraestrutura; Nutrição; Compras; Vendas e Marketing; Comunicação Coorporativa; Finanças e Controlling; Recursos Humanos; Jurídico; e Secretariado.

Já entre os benefícios estão bolsa auxílio, auxílio transporte, ônibus fretado, restaurante no local, assistência médica gratuita, seguro de acidentes pessoais, convênios para descontos em instituições de ensino, desconto na compra de automóveis e programa de desenvolvimento.

O último item, inclusive, visa estimular a carreira dos futuros estagiários, contemplando avaliação de desempenho a cada seis meses, além da promoção de palestras, treinamentos e fóruns internos.

A fábrica da Mercedes-Benz está localizada na Av. Alfred Jurzykowski, 562 - Paulicéia. E as inscrições se encerram em 31 de janeiro, no site https://mercedes-benzcaminhoeseonibus.gupy.io/jobs/5827194?jobBoardSource=gupy_public_page.