Procon realiza força-tarefa para ajudar moradores impactados por falta de energia

Após diversos moradores do Grande ABC sofrerem os impactos relacionados às chuvas e à ventania da última sexta-feira (3), como falta de energia elétrica e de água, unidades do Procon na região realizaram força-tarefa para auxiliar os munícipes prejudicados. Em Santo André, houve mobilização na Vila Bastos, com mais de 50 atendimentos, em casos que vão de televisão queimada a perda de alimentos em geladeira. Em Diadema e Mauá, prefeituras também orientam os moradores a realizarem seus pedidos de suporte no órgão.

Desde sexta-feira sem energia, Renato de Carvalho Repolho, 27 anos, recebeu mais uma notícia ruim no início desta semana, já que sua televisão queimou. Morador do Bairro Campestre, em Santo André, ele foi à casa de um amigo para testar o aparelho, que custa aproximadamente R$ 3.500, e constatou o dano causado. A namorada de Renato, que reside na Vila Curuçá, também estava sem luz e teve de descartar alimentos após o longo tempo sem energia, foi ela que, inclusive, avisou a ele sobre a força-tarefa realizada nesta terça-feira.

José Antônio Oliveira, 64, também mora na Vila Curuçá e teve grande prejuízo, principalmente com alimentos. Conforme relata o munícipe, ele havia ido ao mercado realizar a compra do mês um dia antes de a energia cair. “Abasteci a geladeira e na sexta-feira por volta das 17h caiu a energia. Liguei para a Enel e não fui atendido, já que o atendimento é eletrônico. A luz só voltou no domingo, por volta das 22h40”, diz o morador. Entre carnes, verduras, legumes, leite, margarina, ovos e sucos perdidos, José Antônio estimou ao Procon um gasto de R$ 591, valor que diz não ter condições para repor.

Com relação à força-tarefa, a diretora do Procon Santo André, Doroti Gomes Cavalini explicou o funcionamento. “Nosso objetivo é que todos os consumidores lesados por conta da falta de energia sejam ressarcidos, seja por prejuízo com perda de alimento perecíveis, medicamentos ou eletroeletrônicos. Que o morador procure o Procon para podermos requerer os direitos do cliente, encaminhando uma notificação para a Enel pedindo o ressarcimento de valores”, orientou. No primeiro dia, a força-tarde registrou cerca de 55 atendimentos presenciais ou online.

A diretora pede que os munícipes procurem o Procon com fotos ou filmagens dos produtos, que demonstrem a perda. Se possível, é importante levar a nota do item e a ordem de serviço de um técnico comprovando o motivo do problema, para que se tenha uma noção dos valores a serem ressarcidos. Ainda segundo Doroti Cavalini, o Procon auxiliará moradores para “que também tenham desconto na conta”. Para isso, o munícipe deve levar ou enviar uma conta da empresa fornecedora de energia, ou água, com o número da instalação.

Para conferir celeridade aos processos, o órgão segue disponibilizando pessoalmente (Avenida José Caballero, 143 - Vila Bastos, das 8 às 16h) ou via solicitação por e-mail (no endereço procon@santoandre.sp.gov.br) um formulário no qual deverá ser relatado todo o caso, mesmo após a força-tarefa. É possível registrar ainda a reclamação por meio do link: https://acesse.santoandre.br/procon.

REGIÃO

O Procon Diadema também intensificou os trabalhos e está à disposição do morador ou comerciante da cidade que ainda estiver sem fornecimento de energia elétrica após o temporal para orientação e formalização de queixas. O serviço fica na Avenida Sete de Setembro, 400 e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O contato também pode ser realizado pelos telefones 4053-7200/7204/7205 e 7207 ou e-mail procon@diadema.sp.gov.br.

Já o prefeito de Mauá e presidente do Consórcio Intermunicipal, Marcelo Oliveira (PT), orientou os moradores a procurarem a unidade do Procon no município, localizado na Avenida Antônia Rosa Fioravanti, 1654, no Jardim Rosina. Em São Caetano, o Paço pede que as queixas sejam registradas no Procon, localizado dentro do Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro). O atendimento é por livre demanda - sem necessidade de agendamento – de segunda a sexta, das 8h às 18h.