Casa Branca: tomaremos as ações necessárias para proteger tropas no Oriente Médio

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, afirmou nesta terça, 7, que os Estados Unidos tomarão as ações que forem necessárias para proteger suas tropas e equipamentos no Oriente Médio, e que as evidências mostram que as milícias aliadas ao Irã acreditam que há valor em continuar atacando instalações americanas. Em coletiva de imprensa, o representante disse que a administração está constantemente observando o que pode ser feito para diminuir o risco das ameaças.

"Atacamos dois alvos legítimos que estavam ligados ao Irã, acreditamos que diminuímos suas capacidades de ataques", afirmou. "Nossa mensagem é: parem. Estes ataques são inaceitáveis", disse Kirby. No momento, os americanos não estão planejados novos ataques, apontou o porta-voz. No entanto, Kirby acredita que a continuidade de ataques e lançamento mísseis não significa que guerra está escalando. "Acreditamos que mostramos sinais fortes sobre proteção na região", disse.

Sobre os planos israelense de uma presença massiva em Gaza, Kirby afirmou que o presidente Joe Biden foi claro de que não concorda com uma reocupação de Gaza. Segundo ele, por sua vez, é importante saber o que haverá de governança no território após as ações de Israel.