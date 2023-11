Após término de Eslovênia Marques e Lucas Bissoli, internautas brincam com José Loreto: Agora já pode curtir as fotos

Os fãs de Eslovênia Marques e Lucas Bissoli estão muito tristes com a notícia do fim do relacionamento após quase dois anos. Nas redes sociais, a equipe da influenciadora confirmou a decisão. Entretanto, na web, um possível novo casal já estaria na boca do povo.

Caso você não se lembre, em agosto de 2023, José Loreto foi acusado por Lucas Bissoli de estar furando o olho do amiguinho. O ex-BBB se pronunciou contando que o ator estaria dando em cima da, até então, sua namorada. Com a repercussão da polêmica, Loreto decidiu usar suas redes sociais para esclarecer a confusão, deixando claro que não sabia que Eslô era comprometida.

Agora, com a notícia do término de Eslô e Lucas, alguns internautas decidiram avisar o ator que, agora, a ex-BBB está disponível! Nos comentários de suas fotos, não se fala de outra coisa a não ser de Eslovênia. Será que Loreto tem chance?

Não sei se você já sabe, mas a Eslovênia está solteira!, comentou um seguidor.

Bora viajar para a Eslovênia, a estrada está livre, brincou outro.

Loreto, agora já pode curtir as fotos da gata Eslô!, declarou um internauta.