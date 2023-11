Zilu Camargo afirma que passou um ano chorando quando se divorciou de Zezé Di Camargo

Gente como a gente, a vida de um famoso é repleta de altos e baixos. Zilu Camargo, por exemplo, relembrou o período difícil que passou quando se divorciou de Zezé Di Camargo, em 2014, após mais de 30 anos de casados.

Em entrevista ao podcast Mulher Palestrante, ela afirmou que passou um ano inteiro chorando após se separar do cantor sertanejo, e não queria nem sair de casa.

- Quando eu me separei, fiquei um ano chorando. Um ano! Um ano! Eu fui para Miami, me enclausurei dentro do meu apartamento. A minha amiga ia me pegar e eu xingava ela de tudo: 'me deixa em paz, eu quero ficar aqui debaixo dos meus edredons, não quero sair'. E ela falava: 'você vai sair, sim! E aquela mulherada me dando força.

Eita!