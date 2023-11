Escola Itinerante de Teatro promove apresentações gratuitas no Teatro Conchita de Moraes

No dia 8 de novembro de 2023 (quarta-feira), a partir de 19h, a Escola Itinerante de Teatro, projeto da Cia Estrela D’Alva de Teatro, de Santo André, promove apresentações gratuitas no Teatro Conchita de Moraes, que fica na Praça Rui Barbosa, número 12, no Bairro Santa Terezinha, em Santo André.

Durante o evento, cerca de 55 (cinquenta e cinco) estudantes de escolas públicas da cidade, que estão participando da Escola Itinerante de Teatro em 2023, irão apresentar suas montagens teatrais como resultado final do ano letivo do projeto.

Os estudantes da escola EE Francisca Helena Furia, localizada no Recreio da Borda do Campo, irão apresentar o espetáculo Isso não é só sobre nós. Já os estudantes da EE Prof. José Calvitti Filho, da Vila Scarpelli, apresentarão Eles (não) são assim mesmo.

Os espetáculos também serão apresentados gratuitamente para a comunidade das escolas no dia 25 de novembro (sábado). A EE Prof. José Calvitti Filho recebe o espetáculo "Eles (não) são assim mesmo", às 11h, durante o sábado letivo. E a EE. Francisca Helena Furia terá abertura especial para o espetáculo "Isso não é só sobre nós" no mesmo dia, às 19h

Esses adolescentes entram em cena para falar sobre ser adolescente, através de personagens que se confundem com os próprios atores e atrizes, vivendo momentos que envolvem a relação com a família, com a escola, e principalmente com a sexualidade e o gênero. Mas, ao mesmo tempo em que convocam à escuta adulta, as peças teatrais também apresentam a dialética destas relações. Afinal, falar da adolescência também é falar da vida adulta.

“Se os adultos costumam dizer sobre a adolescência que "eles são assim mesmo", os trabalhos querem contar que não, que eles não são assim mesmo! Eles e elas são muitas coisas, vivendo histórias a partir de si, precisando de acolhimento e afeto”, comenta a organização da Escola Itinerante de Teatro.

Os cenários e figurinos dos espetáculos também fazem parte do aprendizado, tendo sido criados e construídos pelos estudantes com a orientação de Denise Guilherme e Mauro Martorelli.

Sobre a Escola Itinerante de Teatro

A “Escola Itinerante de Teatro” é um projeto da Cia Estrela D’Alva de Teatro que propõe a ocupação de Escolas Públicas Estaduais de Ensino Médio de Santo André no período do calendário escolar, oferecendo um curso de teatro aos estudantes através de encontros semanais com o objetivo de introduzir esses jovens à linguagem teatral e seus conceitos básicos.

Em 2023, o projeto atua em duas escolas diferentes: EE Francisca Helena Furia, no Recreio da Borda do Campo, e EE Prof. José Calvitti Filho, da Vila Scarpelli, com atividades iniciadas no mês de fevereiro.

Além das aulas, o projeto prevê articulação de atividades externas como apreciação de espetáculos, trocas com espaços culturais da cidade como a Escola Livre de Teatro e os CEUs das Artes, trocas com coletivos de teatro profissionais, aulas especiais com oficineiros convidados sobre temáticas específicas da linguagem teatral como máscara, teatro de rua, teatro negro, entre outros, e organização da montagem de encerramento com a participação de oficineiros de cenografia, iluminação e figurino.

Neste ano, os estudantes já puderam assistir aos espetáculos "Coisas que você pode dizer em voz alta", da Desúbito Cia., no Teatro Arthur Azevedo, "Com os bolsos cheios de pão", no Teatro Conchita de Moraes, e visitaram o Espaço Cultural Circo do Asfalto para oficinas com a Amora Balaio Criativo.

“A ideia do projeto é retomar o conceito de teatro comunitário e apresentar o conceito de teatro de grupo para que, de forma autônoma, os participantes possam iniciar processos em diferentes regiões da cidade, gerando uma interlocução direta com os projetos formativos e equipamentos culturais da região, provocando estes jovens a ocuparem esses espaços”, comenta a Cia. Estrela D’Alva de Teatro.

Cada turma participa de aulas de teatro com os professores Lígia Helena e Paulo Gircys (coordenadores do projeto e fundadores da Cia. Estrela D’Alva), além de vivenciar noções de cenografia, iluminação, figurino, e participar de aulas especiais com pesquisadores das diferentes linhas de pesquisa do teatro.

Em 2018, o projeto foi realizado com alunos da E.E. Amaral Wagner por meio do Programa Territórios de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Santo André com a inscrição e participação de oitenta jovens. Em 2022, ocupou a EE Wanda Bento Gonçalves, no bairro Capuava, em Santo André.

As ações fazem parte do projeto contemplado pelo PROAC DIRETO 38/2021 da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, portanto não há custo financeiro nem para a instituição escolar, nem para os estudantes.

Informações: www.ciaestreladalva.com.br, www.facebook.com.br/ciaestreladalva ou @ciaestreladalva

SERVIÇO: Apresentações gratuitas no Teatro Conchita de Moraes

Com Escola Itinerante de Teatro (Cia Estrela D’Alva)

Espetáculos: “Isso não é só sobre nós” com alunos da EE Francisca Helena Furia e “Eles (não) são assim mesmo”, com alunos da EE Prof. José Calvitti Filho

Sinopse: Adolescentes entram em cena para falar sobre ser adolescente. Personagens que se confundem com os atores e atrizes vivendo momentos que envolvem a relação com a família, a escola, a sexualidade e o gênero. Se os adultos costumam dizer sobre a adolescência que "eles são assim mesmo", os trabalhos querem contar que não! Eles não são assim mesmo! Eles e elas são muitas coisas! Cada um vive histórias a partir de si e precisa de acolhimento e afeto. As peças apresentam a dialética destas relações: falar da adolescência, também é falar da vida adulta. Isso não é só sobre nós, isso é sobre todos nós! Duração: 120 minutos

Quando: 8 de novembro de 2023 (quarta-feira) - Horário: 19h

Onde: Teatro Conchita de Moraes - Endereço: Praça Rui Barbosa, 12, Santa Terezinha

Grátis - Distribuições de ingressos 1 hora antes na Bilheteria do Teatro

Acessibilidade: Sim / Acessibilidade física: Elevador adaptado; Rampa de acesso; Sanitário adaptado

Classificação: 12 anos / Capacidade: 220 lugares

Apresentação nas escolas públicas

Quando: 25 de novembro de 2023 (sábado)

Horário: 11h - Onde: EE Prof. José Calvitti Filho - Espetáculo: "Eles (não) são assim mesmo"

Horário: 19h - Onde: EE. Francisca Helena Furia - Espetáculo: "Isso não é só sobre nós"