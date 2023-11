BuZum! volta a Mauá gratuitamente com a peça 'O Grande Perigo'

Um lindo ônibus-teatro colorido e alegre circula o país levando conhecimento, informação e diversão ao público infantojuvenil – é o BuZum!, com sua trupe que dá vida a bonecos engraçados e inteligentes.

Em novembro, a cia. de teatro de bonecos BuZum! volta a Mauá, gratuitamente, com o espetáculo O Grande Perigo, que narra a história de uma tartaruga em perigo por conta dos maus tratos que o meio-ambiente vem sofrendo.

Cerca de 44 das 58 maiores comunidades de tartarugas marinhas do mundo foram atingidas nos últimos anos, em que mais de um milhão de tartarugas foram mortas ou traficadas (dados publicados na revista Global Change Biology, dos EUA).

A história da tartaruga Tata, contada na frente do ônibus-teatro para crianças e jovens, tem por objetivo levar o público a compreender e refletir, com diversão, sobre a necessidade de preservação do meio-ambiente.

Depois de 12 anos de atividades, a trupe segue, no último trimestre do ano, mais uma programação cheia de diversão, alegria e ludicidade. Agora, passando por Mauá no dia 7 e 10 de novembro e também por São Paulo, capital, em 8 e 9 novembro.

Até o final de 2023 estão previstas 128 apresentações em 50 municípios, de oito estados do país (São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro).

Para Mariane Gutierrez, diretora de produção do BuZum!, seguir mais um ano com centenas de apresentações programadas, em diferentes regiões do país, é uma satisfação e uma alegria muito grande. “O propósito da cia. é percorrer o Brasil levando a magia do teatro de bonecos para crianças que, muitas vezes, nunca estiveram em uma sala de teatro. O BuZum! nasceu para promover a experiência do teatro para crianças, contribuindo ao mesmo tempo com a construção do conhecimento e do aprendizado de forma lúdica”, conta a diretora.

Aprendizado fora e dentro da sala de aula - As apresentações gratuitas aliam o espetáculo do palco com o conteúdo da sala de aula. Isso porque o BuZum! fornece para as escolas que recebem o ônibus-teatro, material pedagógico para que os educadores trabalhem temas transversais. As crianças ganham um teatro de papel para brincarem e criarem as próprias histórias com seus bonecos e cenários.

Sobre o espetáculo “O Grande Perigo” – A peça narra a história de Tata, uma pequena tartaruga que logo ao nascer volta para o mar em busca de sua mãe. Tata enfrenta vários perigos, tão comuns à vida das tartarugas marinhas, como uma andorinha que tenta comê-la, um caranguejo que a persegue, peixes elétricos, um polvo, um perigoso tubarão e uma enorme baleia. Tata foge de todos os perigos e ao final encontra sua mãe, mas percebe que ela está presa em um mar de lixos e plásticos. Com muita coragem, Tata consegue salvá-la e as duas nadam para longe daquele grande perigo.

SERVIÇO - BUZUM! 2023 – ESPETÁCULO “O GRANDE PERIGO” EM MAUÁ E SÃO PAULO

Faixa etária: 04 a 12 anos

Duração dos espetáculos: 20 minutos

Horários das apresentações: MANHÃ: 9h; 9h40; 10h20; 11h - quatro sessões e TARDE: 13h30; 14h10; 14h50 - três sessões

Data: 07 de novembro (terça-feira)

Local: Escola Municipal Cora Coralina

Endereço: R. São João, n° 876, Jd. Bom Recanto – Mauá - SP

Data: 08 de novembro (quarta-feira)

Local: EMEI Manuel Filho

Endereço: R. Dr. Aristides Ricardo, n° 297 – Parque São Rafael – São Paulo - SP

Data: 09 de novembro (quinta-feira)

Local: EE André Nunes Júnior

Endereço: R. Salvador da Paiva, n° 145 – Parque São Rafael – São Paulo – SP

Data: 10 de novembro (quinta-feira)

Local: Escola Estadual Professora Olinda Furtado de Albuquerque Cavalcante

Endereço: R. Egnez Rimazza Gianoni, n° 489 – Jardim Zaíra – Mauá – SP