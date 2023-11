Barbra Streisand anuncia aposentadoria aos 81 anos de idade

O fim de uma era! Em entrevista à BBC, Barbra Streisand anunciou que vai se aposentar. A atriz, de 81 anos de idade, entregou que apesar de toda a fama e glamour, nunca conseguiu se divertir verdadeiramente, e vai aproveitar o período para descansar e viver.

Eu quero viver a vida. Quero entrar na caminhonete do meu marido e passear, espero que com as crianças em algum lugar perto de nós. A vida é divertida para mim quando eles vem. Eles adoram brincar com os cachorros e nós nos divertimos. Não me diverti muito na vida, para falar a verdade. E eu quero me divertir mais, disparou.

O lançamento da autobiografia, My Name is Barbra, marca o fim da carreira da artista.